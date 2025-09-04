Tras la ruptura con Lamine Yamal, ¿Nicki Nicole tendría un nuevo romance?

Lo que parecía un romance de verano entre la cantante argentina Nicki Nicole y el futbolista del F.C. Barcelona Lamine Yamal llegó a un pronto final. Los rumores de la ruptura se intensificaron cuando el joven delantero eliminó de sus redes sociales todas las fotos que tenía junto a la artista, un gesto que se puede interpretar como una señal clara de que la relación había terminado.

El romance, aunque breve, generó mucha atención, muchas críticas sobre todo por el pasado de la artista, y la diferencia de edad entre ambos. Y las especulaciones que fueron en aumento tras la eliminación de las fotos de la pareja en redes, el silencio de ambos solo corroboraría las especulaciones sobre la separación, que se dio a tan solo dos semanas de haber confirmado el noviazgo.

En medio del revuelo, la prensa argentina ha puesto un nombre sobre la mesa, Franco Mastantuono. Según la periodista Marcela Tauro, la joven promesa del fútbol argentino, que recientemente se unió al Real Madrid, podría ser el motivo del quiebre.

La versión que circula es que Mastantuono, de apenas 18 años, habría captado la atención de Nicki Nicole. La cantante, de 25, ya lo conocía desde hace tiempo en Argentina, y su supuesta relación habría sido el detonante para el distanciamiento con Lamine Yamal.

La noticia del supuesto romance entre la cantante y el futbolista del Real Madrid generó un nuevo oleaje de críticas en redes sociales, sobre todo por el cambio de bando de un jugador joven del F.C. Barcelona a un jugador joven del Real Madrid.

Por el momento, Franco Mastantuono, quien se encuentra con la selección argentina, no ha hecho ninguna declaración pública sobre los rumores. Además, el supuesto romance con la cantante sorprende a muchos, ya que Mastantuono fue relacionado hace tiempo con la también argentina Fiona Agustinelli.

