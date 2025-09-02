La Chilindrina preocupa a sus fans tras sufrir aparatosa caída en un teatro de México

La actriz María Antonieta de las Nieves, reconocida mundialmente por su papel de La Chilindrina en El Chavo del Ocho, volvió a generar preocupación entre sus seguidores luego de sufrir una aparatosa caída en el Teatro de los Insurgentes, en la Ciudad de México.

El incidente ocurrió durante una presentación de la obra Cabaret, a la que la intérprete acudió como espectadora. En un video que circula en redes sociales se observa el momento en que De las Nieves sube unas escaleras dentro del recinto, pierde el equilibrio y termina cayendo de frente.

De inmediato, dos mujeres que se encontraban cerca acudieron a auxiliarla y la ayudaron a reincorporarse, mientras le preguntaban si se encontraba bien. El clip fue grabado por una persona del público y rápidamente se volvió viral, desatando mensajes de preocupación hacia la actriz.

La alerta se incrementó porque apenas la semana pasada trascendió que la artista de 78 años había sido hospitalizada por una deshidratación, hecho que ella misma confirmó a través de un comunicado, aunque no dio mayores detalles de su estado de salud.

Hasta el momento, se desconoce si la caída dejó alguna consecuencia física para la actriz. Sus seguidores esperan que en los próximos días sea la propia María Antonieta de las Nieves quien comparta información sobre su evolución.