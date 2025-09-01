Televisión
01 sep 2025 , 16:04

Esta es la fortuna de María Carolina de Liechtenstein, la princesa más rica de Europa

La nieta del príncipe Hans Adam II se convierte en la royal con mayor fortuna de Europa, con un patrimonio estimado varios millones de dólares.

   
    María Carolina de Liechtenstein nació en 1996. ( RRSS )
Fuente:
Redes sociales
user placeholder

Kenneth Triviño
La realeza europea suele atraer la atención del mundo entero, incluso cuando sus miembros no gobiernan países extranjeros. Aunque los monarcas británicos sean la excepción más conocida, otras casas reales también captan titulares por distintos motivos.

En este caso, la Casa de Liechtenstein ha vuelto a estar en el foco mediático por la reciente boda de la princesa María Carolina con el gestor de inversiones venezolano Leopoldo Maduro Vollmer.

Este enlace matrimonial reavivó la curiosidad sobre la monarquía del pequeño principado ubicado en los Alpes, y sobre todo, sobre la fortuna de la familia real de Liechtenstein. La cifra es sorprendente, y no es casualidad que ellos sean la casa real con mayor patrimonio económico.

María Carolina y Leopoldo Maduro se comprometieron en 2024.
María Carolina y Leopoldo Maduro se comprometieron en 2024. ( RRSS )

¿De cuánto es su fortuna?

A sus 28 años, la hija del príncipe heredero Alois y nieta del príncipe Hans Adam II (actual gobernante de Liechtenstein) es considerada la princesa más rica del continente europeo.

Y no es para menos, ya que ella pertenece a una de las familias reales más ricas del mundo (solo por detrás de las de Tailandia, Brúnei, Arabia Saudita y Marruecos), gracias a una serie de inversiones alrededor del mundo, y también en parte gracias al banco privado de la familia real, el LGT Group.

De acuerdo con estimaciones recientes, la fortuna de ella y su familia ronda los USD 3 500 y los USD 7 500 millones, una cifra que supera con creces la de otras casas reales de su entorno, como la de los Borbones españoles o los Windsor británicos.

María Carolina en su boda.
María Carolina en su boda. ( RRSS )

María Carolina ha mantenido un perfil bajo lejos de la prensa, pero el anuncio de su boda para 2025 la posiciona como una de las figuras más comentadas en el mundo de la realeza.

Su riqueza no solo proviene de su linaje, sino también de la diversificación de inversiones y negocios familiares, así como propiedades inmobiliarias en Europa, así como colecciones de arte.

Aunque no es la única miembro de la familia con un patrimonio multimillonario, su caso resulta especialmente llamativo por el contraste entre la discreción con la que ha llevado su vida y el peso que tiene su fortuna en el mapa de la realeza europea.

