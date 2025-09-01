¿Quién es la princesa María Carolina de Liechtenstein?

La princesa <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/maria-carolina target=_blank>María Carolina de Liechtenstein</a></b>, la segunda y única hija del príncipe heredero Luis de <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/liechtenstein target=_blank>Liechtenstein</a></b> y la princesa Sofía de Baviera, es una figura de la realeza europea que ha captado la<b></b> <b></b><b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/entretenimiento/television/ecuador-peru-se-juegan-pase-semifinales-mundial-desayunos-ibai-llanos-EC10031335 target=_blank></a></b> <b></b><b></b> <b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/entretenimiento/television/asi-fue-boda-princesa-maria-carolina-liechtenstein-leopoldo-maduro-vollmer-HC10030403 target=_blank></a></b>