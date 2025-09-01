¿Quién es la princesa María Carolina de Liechtenstein?

La princesa María Carolina de Liechtenstein, la segunda y única hija del príncipe heredero Luis de Liechtenstein y la princesa Sofía de Baviera, es una figura de la realeza europea que ha captado la atención del público. A sus 28 años, la princesa se destaca por su discreción y su carrera en la industria de la moda.

Nacida el 17 de octubre de 1996 en Grabs, Suiza, la princesa María Carolina tiene tres hermanos mayores: los príncipes José Venceslao, Jorge Antonio y Nicolás Sebastián. A pesar de su linaje real, no está en la línea de sucesión al trono, ya que la Ley Sálica impide que las mujeres reinen en Liechtenstein.

La princesa tuvo una educación de primer nivel en Europa. Estudió en el Malvern College en Inglaterra y después se graduó en Diseño de Moda en la prestigiosa Escuela de Diseño Parsons, con sedes en París y Nueva York. Actualmente, reside en Londres, donde trabaja en el sector textil.

El pasado 30 de agosto, la princesa se casó con el empresario venezolano Leopoldo Maduro Vollmer, descendiente de una de las familias más ricas del país sudamericano. La ceremonia religiosa se llevó a cabo en la Catedral de Vaduz, la capital del principado, con la asistencia de importantes figuras de la realeza europea y la aristocracia.

