Esmeralda FG, tiktoker mexicana, es asesinada junto a su esposo e hijos

El mundo digital y <b>México</b> están consternados tras confirmarse el asesinato de la <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/entretenimiento/television/maria-jose-estupinan-influencer-22-anos-asesinada-colombia-HD9360595 target=_blank>tiktoker Esmeralda Ferrer Garibay</a>, conocida como Esmeralda FG, de 32 años, junto a su esposo <b>Roberto Carlos Gil Licea</b> ( <b></b><b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/entretenimiento/television/sana-yousaf-influencer-paquistani-asesinada-fanatico-17-anos-DD9454353 target=_blank></a><b></b><b></b><b></b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/seguridad/guayaquil-mujer-asesinada-transmision-tiktok-HM9842687 target=_blank></a>