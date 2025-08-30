Televisión
Esmeralda FG, tiktoker mexicana, es asesinada junto a su esposo e hijos

La Fiscalía de Jalisco sigue la investigación luego de que los principales sospechosos del crimen de Esmeralda y su familia fueran secuestrados.

   
    Los cuerpos de Esmeralda FG y su familia fueron hayados sin vida en una camioneta en Jalisco. ( RRSS )
El mundo digital y México están consternados tras confirmarse el asesinato de la tiktoker Esmeralda Ferrer Garibay, conocida como Esmeralda FG, de 32 años, junto a su esposo Roberto Carlos Gil Licea (36) y sus hijos Gael Santiago (13) y Regina (7) en Guadalajara.

Los cuerpos fueron encontrados en una camioneta Ford Ranger gris abandonada en la colonia San Andrés el 22 de agosto. Según la Fiscalía de Jalisco, los indicios apuntan a que el crimen se cometió en un taller mecánico llamado La Araña, donde se hallaron casquillos y manchas de sangre, antes de ser trasladados al vehículo donde finalmente aparecieron sin vida y con signos de fuerte violencia.

Esmeralda FG presumía de una vida de lujos en su cuenta de TikTok.
Esmeralda FG presumía de una vida de lujos en su cuenta de TikTok. ( RRSS )

Alfonso Gutiérrez Santillán, vicefiscal ejecutivo de Investigación Criminal, aclaró que se descartó cualquier relación con el contenido que Esmeralda compartía en TikTok.

La investigación se centra en las actividades comerciales de su esposo, relacionadas con la compraventa de vehículos y el cultivo de jitomate en Michoacán, negocios que suelen ser blanco de crimen organizado.

Durante las pesquisas, dos personas fueron detenidas temporalmente para ser interrogadas, pero liberadas por falta de pruebas. Posteriormente, algunos de ellos habrían sido secuestrados por vehículos con sujetos armados, complicando aún más el panorama.

@esmeraldafg222 Tóquenme linda guerita unas 40 veces #linda #guerita #vaquera #outfit #vaquero #ss2025 #michoacan ♬ original sound - 7 🍀

Esmeralda FG había construido su identidad en TikTok desde 2020, comenzando con videos de lipsync y luego adoptando un estilo buchona, mostrando viajes, autos de lujo, moda de marcas exclusivas y procedimientos estéticos.

Con cerca de 20 mil seguidores, su contenido generaba tanto admiración como críticas, especialmente por referencias al narcocorrido y frases provocadoras. Su última publicación data del 7 de agosto de 2025, pocos días antes de su asesinato.

