Guayaquil | Una mujer fue asesinada mientras realizaba una transmisión en TikTok

Una mujer de 28 años fue asesinada mientras realizaba una transmisión en vivo en su cuenta de TikTok, la madrugada del sábado 26 de julio.

La víctima fue identificada como Keila Andreina González Mercado. El crimen ocurrió en su casa, en las calles Capitán Nájera y la 28, en el suburbio de Guayaquil.

De acuerdo a información recabada por agentes policiales, el sospechoso de cometer este asesinato es Manuel Álava, pareja de la mejor amiga de ella. Los tres se encontraban tomando alcohol, cuando el hombre baleó contra la mujer directo a su cabeza.

La grabación del celular de la víctima, más las versiones recogidas por policías, apunta que esta muerte violenta mientras el hombre estaba jugando con la pistola.

"“Pégame dos tiros te pido, pero no ahorita. Déjame que esté pluta. Dos tiros me pegas en la cabeza. Pero me vas a matar de una, no quiero sufrir", dijo Keila González en tono de broma, mientras su amiga decía "No, no".

