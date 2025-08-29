Música
Adela Micha responde a rumores tras polémica con Christian Nodal: “Nadie lo obligó a hablar”

La periodista mexicana descartó que el cantante haya intentado frenar la publicación de su entrevista y adelantó que buscará a Cazzu para ofrecerle espacio en su canal.

   
    La entrevista de Adela Micha a Nodal se convirtió en una de las más comentadas del mes de Agosto. ( Ecuavisa )
La entrevista que Christian Nodal concedió a Adela Micha para su canal de YouTube sigue dando de qué hablar. En los últimos días circularon versiones que apuntaban a que el cantante de regional mexicano estaría evaluando una demanda contra la periodista para que el material fuera retirado de internet.

Y no es para menos: en esa entrevista, el cantante habló con total soltura sobre su ruptura con Cazzu, la manutención de su hija Inti y hasta de su peculiar forma de medir el tiempo, pues recordó que en un mismo mes terminó con la argentina, conoció y se casó con Ángela Aguilar.

Lea: ¿Christian Nodal está en crisis financiera? Esto es lo que se sabe

Al respecto, Adela Micha no se quedó callada, y reveló las acciones que emprenderá luego de esta entrevista con Nodal.

De regreso en la Ciudad de México, tras unas vacaciones en Europa, Micha enfrentó directamente las especulaciones en su encuentro con la prensa.

Quote

“No creo (que me demande), no sé por qué, si nadie lo obligó a hablar. Yo pedí una entrevista, él me la dio y nadie lo obligó a hablar”, respondió.

Lea: Esta es la cantidad de dinero que recibe la hija de Nodal y Cazzu por manutención

Otra de las dudas que flotaban en redes era si Nodal habría intentado llegar a un acuerdo económico para impedir la publicación de la entrevista. La comunicadora fue tajante:

Quote

“Para nada, ¿de dónde sacan esas cosas? La verdad no lo sé, yo me fui de viaje”, dijo.

Micha insistió en que la conversación fue amena y en un tono de cordialidad: “Muy amable, muy cariñoso”.

Adela Micha y Christian Nodal tuvieron su entrevista a mediados de agosto.
Adela Micha y Christian Nodal tuvieron su entrevista a mediados de agosto. ( RRSS )

El revuelo aumentó luego de que usuarios notaran que Nodal y Micha dejaron de seguirse en Instagram, algo que ella tampoco confirmó.

Por otra parte, la periodista reveló que planea contactar a Cazzu para ofrecerle una entrevista y así darle espacio a su versión:

Quote

“No la he buscado, pero ahora que regresé la buscaré”.

Mientras tanto, ni Christian Nodal ni Ángela Aguilar se han pronunciado sobre la polémica. La única reacción indirecta fue un mensaje en redes de Cazzu, interpretado por algunos como una posible referencia a la situación.

Lea: Cazzu explota contra la prensa por preguntas sobre Christian Nodal y Ángela Aguilar

Adela Micha aseguró que en los próximos días compartirá más detalles en su canal La Saga, donde inició esta controversia que ha colocado nuevamente a Nodal en el centro del debate mediático.

