Julieta Cazzuchelli , mejor conocida como Cazzu , no se guardó nada. Durante un encuentro reciente con la prensa en Argentina , la cantante explotó luego de que —una vez más— le sacaran el tema de Christian Nodal y Ángela Aguilar , algo que claramente no estaba en su agenda del día.

No conforme, el periodista agregó que el “fandom” de la argentina aún no perdona a Nodal. Cazzu, fiel a su estilo irónico, respondió con una mezcla de sarcasmo y evasión: “¿Qué es eso? Yo no tengo idea. No voy a chequear esa información. Estoy en 1920 de repente”, concluyó, rematando con un tajante: “¡Qué pesado, qué pesado!”.