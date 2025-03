“ Este Premio Revelación significa mucho para mí, porque este año casi me rompe ”, expresó Aguilar con la voz entrecortada, mientras la audiencia del YouTube Theater la escuchaba en completo silencio. Sus palabras no solo fueron un agradecimiento, sino también una confesión que muchos interpretaron como una respuesta a las críticas y polémicas que la han rodeado desde su relación con Christian Nodal.

La controversia comenzó en mayo de 2024, cuando Nodal anunció su separación de Cazzu, con quien tuvo una hija. Desde entonces, Ángela fue señalada como la responsable del quiebre, y los ataques en su contra se intensificaron aún más tras el reciente lanzamiento de Con otra, el nuevo sencillo de Cazzu que muchos consideran una indirecta a la cantante mexicana. Aunque Aguilar evitó mencionar nombres, su discurso dejó claro el peso de las acusaciones sobre ella.

Antes de recibir su galardón, Ángela Aguilar interpretó el clásico Cielito lindo junto a Harmony Project, un coro comunitario de inmigrantes. Al final, no pudo contener su sentir: “He tenido que pararme en el escenario y cantar a través de las lágrimas, y he tenido que llorar bajo el peso del juicio y la especulación de una historia que ni siquiera he contado”, afirmó. Su mensaje, aunque sutil, dejó entrever que la historia está lejos de terminar.