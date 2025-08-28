Televisión
28 ago 2025 , 11:09

Así van las votaciones de Ecuador contra Perú en el Mundial de Desayunos de Ibai

El encebollado ecuatoriano y los tamales peruanos se disputan el pase a semifinales en una batalla gastronómica viral

   
    El encebollado y los tamales se enfrentan en los cuartos de final del Mundial de Desayunos. ( Ecuavisa )
Fuente:
Redes sociales
user placeholder

Kenneth Triviño
Canal WhatsApp
Newsletter

Pocas cosas unen tanto a los latinoamericanos como la comida, y pocas los dividen por igual como los debates sobre gastronomía nacional.

Y esto quedó patente en el Mundial de Desayunos de Ibai Llanos: Ecuador y Perú se enfrentan en cuartos de final en una de las llaves más comentadas del torneo digital que ya acumula millones de visualizaciones y reacciones en redes.

Tras superar la polémica del bolón mixto, Ecuador avanzó de ronda luego de vencer al desayuno chapín de Guatemala. Esta vez, el país apuesta todo por el encebollado, plato insignia que compite frente a los tamales peruanos, elegidos tras la victoria del país vecino sobre México con su sánduche de chicharrón.

Así están los votos hasta ahora

El duelo ha despertado tal interés que el video de la competencia entre ambos países ya supera los 47 millones de reproducciones en TikTok. El duelo está bastante reñido, con constantes sube y bajas en las estadísticas de esta sección.

Hasta el medio día del 28 de agosto, las votaciones en el enfrentamiento Ecuador vs. Perú está de la siguiente manera:

  • Perú: 2,6 millones de me gusta en TikTok, 52% de los votos en Instagram (de un total de 2,7 millones) y dominio en YouTube Shorts con 35 mil votos.
  • Ecuador: 2,4 millones de me gusta en TikTok, 48% de los votos en Instagram (de un total de 2,7 millones) y en YouTube Shorts con 30 mil votos.
    • @ecuavisaec Respuesta a @Ibai 🇪🇨 vs. 🇵🇪 #Ecuador compite contra #Perú ♬ Sport - Syafeea library

    ¿Cómo votar por Ecuador?

    Una de las dudas frecuentes es cómo encontrar el comentario de Ibai en TikTok para dejar el voto. Debido a la avalancha de interacciones, suele perderse entre miles de comentarios.

    Para hacerlo más sencillo, puedes ingresar a la publicación compartida por Ecuavisa en TikTok (clic aquí) y votar directamente por el encebollado. También se puede participar en las encuestas de Instagram (clic aquí) y en YouTube Shorts (clic aquí).

    La batalla sigue abierta y, como siempre en redes, el ganador dependerá de la creatividad, la pasión y el compromiso de los fans. ¿Será el encebollado quien avance a semifinales o los tamales lograrán imponerse?

