Ecuador avanza a cuartos de final del Mundial de Desayunos de Ibai contra Perú con el encebollado

Después de días de incertidumbre, Ecuador confirmó su pase a los cuartos de final del Mundial de Desayunos de Ibai Llanos. El popular streamer español reveló en su cuenta de Instagram que, en esta ocasión, nuestro país se enfrentará al Perú. Todo esto, sucedió luego de la polémica que rodeaba al bolón presentado en los octavos de final, el cual fue criticado por los internautas al considerarse que no cumplía con las expectativas del público ecuatoriano. Lea: Continúan las críticas en Ecuador por el bolón mixto de Ibai en el Mundial de Desayunos

¿Qué plato representa a Ecuador y a Perú?

Para este enfrentamiento decisivo, el bolón llegó en versión mejorada, con bistec de carne y huevo frito. Pero no llegó solo, sino en compañía del tradicional encebollado, una combinación que promete representar la gastronomía del país. Por otra parte, Perú competirá con dos de sus platos insignia: el sánduche de chicharrón (Octavos de final) y los tamales. La expectativa por este nuevo duelo es alta entre los seguidores del torneo, aún más por la histórica rivalidad entre ambas naciones.

¿Cómo encuentro el comentario de Ibai en Tiktok?

@ibaillanos ECUADOR vs PERÚ | CUARTOS DE FINAL | MUNDIAL DE LOS DESAYUNOS ♬ sonido original - Ibai