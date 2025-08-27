Televisión
27 ago 2025 , 12:05

Ecuador avanza a cuartos de final del Mundial de Desayunos de Ibai contra Perú con el encebollado

Ecuador consigue clasificarse a los cuartos de final del Mundial de Desayunos, y así puedes encontrar el comentario de Ibai en TikTok para darle el voto a nuestro país.

   
  • Ecuador avanza a cuartos de final del Mundial de Desayunos de Ibai contra Perú con el encebollado
    El bolón y el encebollado avanzan a cuartos de final para enfrentarse a Perú. ( Ecuavisa )
Fuente:
Redes sociales
user placeholder

Kenneth Triviño
Canal WhatsApp
Newsletter

Después de días de incertidumbre, Ecuador confirmó su pase a los cuartos de final del Mundial de Desayunos de Ibai Llanos. El popular streamer español reveló en su cuenta de Instagram que, en esta ocasión, nuestro país se enfrentará al Perú.

Todo esto, sucedió luego de la polémica que rodeaba al bolón presentado en los octavos de final, el cual fue criticado por los internautas al considerarse que no cumplía con las expectativas del público ecuatoriano.

Lea: Continúan las críticas en Ecuador por el bolón mixto de Ibai en el Mundial de Desayunos

¿Qué plato representa a Ecuador y a Perú?

Para este enfrentamiento decisivo, el bolón llegó en versión mejorada, con bistec de carne y huevo frito. Pero no llegó solo, sino en compañía del tradicional encebollado, una combinación que promete representar la gastronomía del país.

Por otra parte, Perú competirá con dos de sus platos insignia: el sánduche de chicharrón (Octavos de final) y los tamales. La expectativa por este nuevo duelo es alta entre los seguidores del torneo, aún más por la histórica rivalidad entre ambas naciones.

¿Cómo encuentro el comentario de Ibai en Tiktok?

Una de las dudas respecto a la votación, al menos en TikTok, es respecto al comentario con el cual puedes votar en dicha plataforma, ya que, debido a la inmensidad de comentarios, los de Ibai suelen perderse.

Lea: Enrique Iglesias y Anna Kournikova anuncian la espera de su cuarto hijo

Por ello, para encontrar de forma más sencilla el comentario de Ibai, puedes hacerlo a través de esta publicación en el tiktok de Ecuavisa (clic aquí) y darás tu voto a nuestro país en la app china.

Por otra parte, si deseas votar en otra plataforma, puedes hacerlo en Instagram (clic aquí) y en YouTube Shorts (clic aquí).

@ibaillanos

ECUADOR vs PERÚ | CUARTOS DE FINAL | MUNDIAL DE LOS DESAYUNOS

♬ sonido original - Ibai

El enfrentamiento contra Guatemala fue extremadamente reñido. Nuestro país ganó por apenas 75 mil votos, sumando 1.9 millones de votos frente a 1.8 millones de los centroamericanos, asegurando así su lugar en la siguiente ronda.

Lea: Así va la votación de Ecuador y Guatemala en el Mundial de Desayunos de Ibai Llanos

Con esta victoria, Ecuador mantiene vivas sus esperanzas de avanzar hacia la final del torneo, mientras los fanáticos esperan que la combinación de bolón mixto y encebollado conquiste a los votantes internacionales.

Temas
Entretenimiento
gastronomía
comida
famosos
espectáculo
encebollado
platillos
comida típica
gastronomía ecuatoriana
Ibai Llanos
Ecuador
España
Noticias
Recomendadas