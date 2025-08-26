Continúan las críticas en Ecuador por el bolón mixto de Ibai en el Mundial de Desayunos

El Mundial de Desayunos de Ibai Llanos arrancó con gran entusiasmo en redes, pero apenas una semana después ya se acumulan quejas en varios países sobre la forma en que fueron representados sus platos típicos. En el caso de Ecuador, el centro de la polémica es el bolón mixto, que según internautas nacionales fue mostrado por el streamer en una versión poco fiel a la receta tradicional. El plato presentado lucía con escaso chicharrón y queso, y sin ningún acompañante, a diferencia de cómo suele servirse en cafeterías y hogares del país. Lea: Así puedes votar por el bolón mixto en el Mundial de Desayunos de Ibai Llanos

Un bolón mixto normal, y el bolón mixto presentado por Ibai. ( )

La indignación se desató en redes sociales, donde muchos ecuatorianos consideraron que lo presentado no representaba al verdadero bolón. Lea: Así se ve el Ferxxo Green, el color que Pantone hizo oficial para Feid En TikTok e Instagram circulan decenas de videos comparando la versión de Ibai con las que se sirven en Ecuador, mostrando preparaciones más generosas y acompañadas de huevo, café o jugo. “Seco, sin queso, sin chicharrón y sin huevo”, fue uno de los comentarios más repetidos.

Comentarios contra el bolón en el Instagram de Ibai. ( )

No es solo Ecuador

Ecuador no fue el único país en reclamar. En Chile, la popular marraqueta con palta fue presentada de forma distinta a la tradicional, lo que generó malestar en redes. En México, la polémica fue aún mayor: los chilaquiles mostrados fueron tan criticados que Ibai tuvo que pedir disculpas públicas, luego de que usuarios aseguraran que el plato no se parecía en nada a la preparación original. Lea: Tragedia en Emily in Paris: muere Diego Borella, asistente de dirección, en pleno rodaje en Venecia En Perú, la situación escaló al punto de que el propio streamer pidió a los internautas “calmarse un poco”, después de que peruanos intervinieran en videos de otros países defendiendo su gastronomía. El tema incluso llegó a programas de televisión, radio y prensa en el país andino.