Televisión
26 ago 2025 , 12:04

Continúan las críticas en Ecuador por el bolón mixto de Ibai en el Mundial de Desayunos

En Ecuador, México y Chile, internautas cuestionaron los platillos tradicionales de sus países durante el Mundial de Desayunos.

   
  • Continúan las críticas en Ecuador por el bolón mixto de Ibai en el Mundial de Desayunos
    Entre críticas y apoyo de diversas marcas, las votaciones por el bolón continúan en el Mundial de Desayunos. ( Ecuavisa )
Fuente:
Redes sociales
user placeholder

Kenneth Triviño
Canal WhatsApp
Newsletter

El Mundial de Desayunos de Ibai Llanos arrancó con gran entusiasmo en redes, pero apenas una semana después ya se acumulan quejas en varios países sobre la forma en que fueron representados sus platos típicos.

En el caso de Ecuador, el centro de la polémica es el bolón mixto, que según internautas nacionales fue mostrado por el streamer en una versión poco fiel a la receta tradicional. El plato presentado lucía con escaso chicharrón y queso, y sin ningún acompañante, a diferencia de cómo suele servirse en cafeterías y hogares del país.

Lea: Así puedes votar por el bolón mixto en el Mundial de Desayunos de Ibai Llanos

Un bolón mixto normal, y el bolón mixto presentado por Ibai.
Un bolón mixto normal, y el bolón mixto presentado por Ibai. ( RRS )

La indignación se desató en redes sociales, donde muchos ecuatorianos consideraron que lo presentado no representaba al verdadero bolón.

Lea: Así se ve el Ferxxo Green, el color que Pantone hizo oficial para Feid

En TikTok e Instagram circulan decenas de videos comparando la versión de Ibai con las que se sirven en Ecuador, mostrando preparaciones más generosas y acompañadas de huevo, café o jugo. “Seco, sin queso, sin chicharrón y sin huevo”, fue uno de los comentarios más repetidos.

Comentarios contra el bolón en el Instagram de Ibai.
Comentarios contra el bolón en el Instagram de Ibai. ( RRSS )

No es solo Ecuador

Ecuador no fue el único país en reclamar. En Chile, la popular marraqueta con palta fue presentada de forma distinta a la tradicional, lo que generó malestar en redes.

En México, la polémica fue aún mayor: los chilaquiles mostrados fueron tan criticados que Ibai tuvo que pedir disculpas públicas, luego de que usuarios aseguraran que el plato no se parecía en nada a la preparación original.

Lea: Tragedia en Emily in Paris: muere Diego Borella, asistente de dirección, en pleno rodaje en Venecia

En Perú, la situación escaló al punto de que el propio streamer pidió a los internautas “calmarse un poco”, después de que peruanos intervinieran en videos de otros países defendiendo su gastronomía. El tema incluso llegó a programas de televisión, radio y prensa en el país andino.

A pesar de las polémicas, el torneo continúa avanzando. En la última ronda, Chile logró clasificar a cuartos de final, donde se enfrentará a España.

Mientras tanto, los ecuatorianos siguen exigiendo que su plato estrella tenga una representación más fiel, recordando que el bolón mixto es mucho más que una simple bola de verde con poco queso.

Te sugerimos: Este es el monto millonario que Rauw Alejandro podría perder en la demanda por presunto plagio

Temas
Entretenimiento
gastronomía
comida
influencers
espectáculo
polémica
gastronomia ecuador
streaming
desafios
Ibai Llanos
Ecuador
España
Noticias
Recomendadas