Música
25 ago 2025 , 15:16

Así se ve el Ferxxo Green, el color que Pantone hizo oficial para Feid

El cantante colombiano celebra su alianza con Pantone, que inmortalizó su característico verde en una tonalidad propia.

   
  • Así se ve el Ferxxo Green, el color que Pantone hizo oficial para Feid
    El verde ha formado parte de la identidad visual de Feid desde 2022. ( RRRSS )
Fuente:
Redes sociales
user placeholder

Kenneth Triviño
Canal WhatsApp
Newsletter

En la música, los colores hablan tanto como las canciones. Karol G lo demostró al teñir de rosa el universo de Mañana será bonito y luego prenderlo de naranja con Tropicoqueta. Y ahora su novio Feid, fiel a su estilo urbano, convirtió el verde en su bandera, un símbolo tan fuerte como sus gafas oscuras o su “Ferxxo” attitude.

Ahora ese verde trasciende el fandom y entra a la historia del diseño: Pantone oficializó el Ferxxo Green, un tono propio del reguetonero colombiano que confirma cómo la música también se vive en colores. Aquí te mostramos cómo luce este peculiar color.

Lea: ¿Karol G está esperando un bebé? Feid confiesa que espera ser padre pronto

  • En anteriores ocasiones, Feid reveló que el uso del verde responde a un interés personal.
    En anteriores ocasiones, Feid reveló que el uso del verde responde a un interés personal. ( RRSS )
  • El anuncio de Ferxxo Green lo hizo la propia compañía Pantone en redes sociales.
    El anuncio de Ferxxo Green lo hizo la propia compañía Pantone en redes sociales. ( RRSS )
  • Para esta tonalidad de verde, Pantone se inspiró en las colinas y montañas de Medellín.
    Para esta tonalidad de verde, Pantone se inspiró en las colinas y montañas de Medellín. ( RRSS )

Pantone, autoridad mundial en el lenguaje de los colores, destacó que la elección del tono refleja la autenticidad y el impacto cultural del reguetonero. La compañía explicó que el Ferxxo Green simboliza frescura, energía y modernidad, cualidades que Feid proyecta en su música y en su estilo.

Quote

"Nacido de las verdes montañas de Medellín, Ferxxo Green es más que una sombra característica. Es un símbolo de independencia, optimismo y la energía compartida de una comunidad" dijo Pantone en redes sociales.

El cantante ha convertido el verde en su bandera, al punto de que sus seguidores lo adoptaron como un código visual que trasciende lo musical: desde merchandising hasta luces en conciertos, todo gira alrededor de esa identidad cromática.

Lea: Este es el monto millonario que Rauw Alejandro podría perder en la demanda por presunto plagio

El anuncio se volvió viral en cuestión de horas. En Twitter e Instagram, sus seguidores compartieron memes, diseños e incluso fotos editadas donde todo —desde la ropa hasta los carros— aparecía en Ferxxo Green. Para los interesados, el código del verde Ferxxo de Pantone es #3dd32.

Temas
Entretenimiento
Música
Música Latina
espectáculo
Colores
Colaboración
Pantone
Feid
Colombia
Noticias
Recomendadas