Televisión
23 ago 2025 , 15:44

Tragedia en Emily in Paris: muere Diego Borella, asistente de dirección, en pleno rodaje en Venecia

El asistente de dirección colapsó en el Hotel Danieli durante la grabación de la quinta temporada; la producción se detuvo y se reanudó dos días después con el elenco en medio del luto.

   
  • Tragedia en Emily in Paris: muere Diego Borella, asistente de dirección, en pleno rodaje en Venecia
    Escena de Emily in Paris( Instagram )
Fuente:
Registro
user placeholder

Redacción
Canal WhatsApp
Newsletter

La exitosa serie de Netflix Emily in Paris atraviesa uno de los momentos más difíciles de su historia. El pasado jueves 21 de agosto, Diego Borella, asistente de dirección de la producción, murió repentinamente durante la filmación de la quinta temporada en Venecia, Italia.

El hecho ocurrió en el Hotel Danieli, un edificio histórico que servía como escenario para las grabaciones. Según reportes de medios internacionales, Borella colapsó mientras se preparaba una de las escenas finales. Aunque recibió atención médica inmediata, fue declarado fallecido alrededor de las 19:30.

Las primeras versiones apuntan a que la causa de muerte podría haber sido un infarto fulminante, aunque aún no existe un informe oficial confirmado por las autoridades.

Tras conocerse la noticia, la producción de Emily in Paris suspendió sus grabaciones de manera inmediata. Parte del elenco y del equipo técnico fueron trasladados para recibir apoyo psicológico y acompañar a los familiares del asistente de dirección.

Lea: Emily in Paris se muda a Italia en su quinta temporada

No obstante, apenas dos días después, el sábado 23 de agosto, la filmación se reanudó en Venecia. Imágenes difundidas en redes sociales muestran a las actrices Lily Collins y Ashley Park grabando escenas en góndola, intentando retomar el ritmo de trabajo pese al ambiente de luto.

La reanudación fue interpretada como un homenaje al profesionalismo de Borella, quien era reconocido por su compromiso y pasión en cada rodaje.

¿Quién era Diego Borella?

Tenía 47 años y era originario de Venecia.

Se formó en ciudades como Roma, Londres y Nueva York, donde fortaleció su carrera en dirección y producción audiovisual.

Además de su trabajo en cine y televisión, era escritor: publicó cuentos infantiles, haikus y piezas teatrales.

Amigos y colegas lo describieron como un hombre elegante, talentoso, disciplinado y con un gran sentido del humor.

Su repentina partida ha dejado un vacío no solo en el equipo de Emily in Paris, sino también en la industria audiovisual italiana.

Diego Borella
Diego Borella ( Instagram )

Reacciones del elenco y del entorno

Aunque la producción no ha emitido aún un comunicado oficial detallado, varios miembros del elenco y del equipo han compartido mensajes de pesar en redes sociales, resaltando la calidez y profesionalismo de Borella.

Se espera que en los próximos días Netflix y la productora Darren Star Productions emitan una declaración oficial para rendir tributo a su memoria.

Lea: "Afectó varios órganos": La actriz de Emily in Paris, Ashley Park, estuvo al borde de la muerte tras sufrir un shock séptico

Temas
muerte
producción
Netflix
Serie
rodaje
Emily in Paris
Venecia
Noticias
Recomendadas