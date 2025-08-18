Emily in Paris se muda a Italia en su quinta temporada

La producción de la quinta temporada comenzó en mayo de 2025. Las primeras fotos del rodaje muestran a la actriz Lily Collins y al resto del elenco en Venecia, una de las locaciones confirmadas. Los personajes disfrutan de los canales, el famoso Puente de los Suspiros y otros puntos turísticos de la ciudad, como el Hotel Danieli.

La popular comedia dramática Emily in París ya trabaja en su quinta temporada. Las primeras imágenes de la producción, compartidas por la plataforma Netflix , confirman una gran sorpresa para sus seguidores pues Emily Cooper, la protagonista, estará en Venecia.

Emily Cooper (Lily Collins), y otros actores del elenco de la serie de Netflix, Emily in Paris ( )

Este cambio de escenario tiene un origen narrativo en la temporada anterior, la cual también se ambientó en dos partes. En ella, el personaje de Emily se traslada temporalmente a Roma para dirigir una nueva sucursal de su agencia. La quinta temporada, por lo tanto, dará continuidad a esa historia y mostrará más de la vida de Emily en la ciudad, mientras su trama personal y profesional se desarrolla.

Por ahora, no se conoce la fecha exacta en la que se estrenará la nueva temporada. Sin embargo, se cree que la popular serie de Netflix llegará a las pantallas a finales de este año o a principios del 2026. El cambio de locación es una forma que tiene el creador de la serie, Darren Star, para mantener la historia fresca y dar a los fans un giro muy necesario.

