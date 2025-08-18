Televisión
18 ago 2025 , 18:22

Emily in Paris se muda a Italia en su quinta temporada

La popular comedia de Netflix, creada por Darren Star, abandonará temporalmente sus tradicionales escenarios franceses para grabar en Roma y Venecia.

   
  • Emily in Paris se muda a Italia en su quinta temporada
    La grabación de la quinta temporada de Emily in Paris ya está en marcha( Foto de @emilyinparis )
Fuente:
Netflix
user placeholder

Redacción
Canal WhatsApp
Newsletter

La popular comedia dramática Emily in París ya trabaja en su quinta temporada. Las primeras imágenes de la producción, compartidas por la plataforma Netflix, confirman una gran sorpresa para sus seguidores pues Emily Cooper, la protagonista, estará en Venecia.

La producción de la quinta temporada comenzó en mayo de 2025. Las primeras fotos del rodaje muestran a la actriz Lily Collins y al resto del elenco en Venecia, una de las locaciones confirmadas. Los personajes disfrutan de los canales, el famoso Puente de los Suspiros y otros puntos turísticos de la ciudad, como el Hotel Danieli.

Leer más: ¿Quién es Abigail Lalama? La tiktoker que acusa a su expareja de filtrar un video íntimo

Emily Cooper (Lily Collins), y otros actores del elenco de la serie de Netflix, Emily in Paris
Emily Cooper (Lily Collins), y otros actores del elenco de la serie de Netflix, Emily in Paris ( Foto web )

Este cambio de escenario tiene un origen narrativo en la temporada anterior, la cual también se ambientó en dos partes. En ella, el personaje de Emily se traslada temporalmente a Roma para dirigir una nueva sucursal de su agencia. La quinta temporada, por lo tanto, dará continuidad a esa historia y mostrará más de la vida de Emily en la ciudad, mientras su trama personal y profesional se desarrolla.

Por ahora, no se conoce la fecha exacta en la que se estrenará la nueva temporada. Sin embargo, se cree que la popular serie de Netflix llegará a las pantallas a finales de este año o a principios del 2026. El cambio de locación es una forma que tiene el creador de la serie, Darren Star, para mantener la historia fresca y dar a los fans un giro muy necesario.

También te puede interesar: MrBeast rompe récord mundial con un evento benéfico donde recaudó USD 12 millones en 15 horas

Temas
Netflix
serie de Netflix
Emily in Paris
nueva temporada
Lily Collins
Emily Cooper
Italia
Venecia
Noticias
Recomendadas