17 ago 2025 , 11:25

Magis TV podría ser cerrada en todo el mundo, usuarios están en alerta

A pesar de los bloqueos, usuarios reportan que la plataforma sigue apareciendo con nuevas direcciones IP.

   
    Logo de Magis TV( Infobae )
Redacción
Un nuevo aviso sobre el cierre mundial de la plataforma Magis TV ha generado conversación en redes sociales y páginas de internet. Según se reporta, en países como Argentina y otros de la región, ya se han bloqueado descargas y accesos a esta plataforma, creada de manera no oficial para ofrecer contenido gratuito de servicios de streaming.

Hasta el momento, en Ecuador la plataforma oficial continúa funcionando y no se ha emitido ningún comunicado que confirme su cierre. En el pasado, Magis TV había cambiado su nombre a Fujo TV, pero esto no impidió que algunas grandes compañías de streaming buscaran su eliminación definitiva.

En Argentina, el cierre de la plataforma fue ordenado por el juez Esteban Rossignoli, en el marco de la llamada Operación 404 contra la piratería audiovisual. Magis TV había sido acusada de violaciones a derechos de autor, riesgos de ciberseguridad y monopolio de dominios, además de ofrecer acceso ilegal a contenidos de Netflix, Disney+, HBO y eventos deportivos.

A pesar de los bloqueos, usuarios reportan que la plataforma sigue apareciendo con nuevas direcciones IP, lo que mantiene viva la conversación sobre su funcionamiento y disponibilidad en varios países de América Latina, incluyendo Brasil, Colombia, Bolivia, Venezuela, Paraguay, México, Perú, Uruguay y Chile.

Por ahora, sin embargo, se desconoce si habrá un cierre definitivo en todo el mundo.

Captura de pantalla a servicio de Magis TV
Captura de pantalla a servicio de Magis TV ( Ecuavisa )

Un juez ordena el bloqueo de las páginas de Magis TV, Fútbol Libre y Roja Directa por retransmitir la LigaPro

En 2024, n magistrado de la Unidad Judicial de Garantías Penales con Competencia en Delitos Flagrantes de Guayaquil ordenó este viernes 9 de agosto que se bloquearan en Ecuador varios portales conocidos por retransmitir ilegalmente la Liga Pro de Ecuador.

Además, se ordenó el bloqueo de otras 28 direcciones IP. Esta resolución, que ocurrió tras autorizarse un acto urgente de la Fiscalía General del Estado, fue dictada una semana después que se bloquearan 180 direcciones IP de Magis TV.

Aquella aplicación oferta, a cambio de una suscripción, la transmisión de centenares de canales en vivo, como también un catálogo de películas y series, sin tener los derechos correspondientes.

