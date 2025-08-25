Música
25 ago 2025 , 11:57

Este es el monto millonario que Rauw Alejandro podría perder en la demanda por presunto plagio

El artista puertorriqueño podría tener que pagar cientos de dólares por cada canción en la que habría usado samples sin licencia.

   
  • Este es el monto millonario que Rauw Alejandro podría perder en la demanda por presunto plagio
    Rauw Alejandro en los promocionales de la Cosa Nuestra World Tour. ( RRSS )
Fuente:
Redes sociales
Fuente:
Infobae
user placeholder

Kenneth Triviño
Canal WhatsApp
Newsletter

Rauw Alejandro, uno de los máximos exponentes del reguetón puertorriqueño y actualmente en plena Cosa Nuestra World Tour, se encuentra en el ojo del huracán.

El motivo: una demanda por presunto uso no autorizado de samples del legendario DJ Playero en su exitoso álbum Saturno (2022), que podría costarle una cifra millonaria. Aquí te contamos todos los detalles.

Lea: Rauw Alejandro sufre bochornoso accidente con su pantalón en pleno concierto y se lo toma con humor

¿En qué consiste la demanda?

El reclamo, presentado el jueves 21 de agosto por BM Records, sello discográfico y distribuidor especializado en reggaetón con sede en Florida, apunta a que varias canciones del disco incluyen fragmentos de temas de Playero sin las licencias.

Entre las canciones que incluyen estos samples, están:

  • De Carolina.
  • Panties y Brasieres.
  • Dejau’.
  • Punto 40.

    • Lea: Beéle es reconocido como víctima de violencia intrafamiliar por la justicia colombiana

    El cantante puertorriqueño se defendió señalando que creía que las canciones contaban con autorización de su antiguo sello, pero que parece que la persona que reclamó los derechos “quizá no los controlaba realmente”:

    Quote

    “Mi único foco siempre ha sido crear álbumes legendarios, y siento un gran respeto por los demás creadores”, agregó.

    Curiosamente, DJ Playero siempre se mostró orgulloso de que Rauw incorporara su música en Saturno, e incluso promocionó algunas de las canciones en sus redes sociales, lo que sugiere que el conflicto podría centrarse más en los derechos del sello que en el propio artista.

    Lea: Thalía despierta rumores de nueva música luego de celebrar los 30 años de María la del Barrio

    ¿De cuanto dinero consiste la demanda?

    La demanda contra Rauw Alejandro podría alcanzar cifras millonarias. Según el abogado de BM Records citado por Billboard, cada una de las cuatro canciones presuntamente infringidas podría generar hasta USD 150 000 en daños y perjuicios, lo que implicaría un total de USD 600 000 si se suman todas.

    Lea: Día Mundial de la Música Extraña: la celebración que rompe con lo convencional

    Además, la acción legal incluye a los sellos Sony Music Latin y Duars Entertainment, responsables de la publicación del álbum, lo que amplía el alcance del caso.

    Si la situación sigue el mismo camino que la demanda contra Bad Bunny en 2021 por Safaera, Rauw podría optar por un acuerdo extrajudicial, evitando un desembolso aún mayor y cerrando el conflicto de manera rápida.

    Temas
    Entretenimiento
    Música
    famosos
    Música Latina
    espectáculo
    polémica
    plagio
    gira
    show
    canciones
    demanda
    Rauw Alejandro
    Puerto Rico
    Noticias
    Recomendadas