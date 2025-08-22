Música
22 ago 2025 , 10:45

Beéle es reconocido como víctima de violencia intrafamiliar por la justicia colombiana

Beéle es reconocido como víctima de violencia intrafamiliar y recibe medidas de protección contra su expareja, Cara Rodríguez.

   
    Beéle se separó de su esposa Camila a mediados de 2024. ( RRSS )
Fuente:
Infobae
user placeholder

Kenneth Triviño
El cantante colombiano Beéle, conocido mundialmente por éxitos como Frente al mar, logró una importante victoria judicial contra su expareja, Camila Andrea Rodríguez, madre de sus hijos. La justicia colombiana reconoció que el artista fue víctima de violencia intrafamiliar, y dictó medidas de protección a su favor.

Beéle y Cara en 2023.
Beéle y Cara en 2023. ( RRSS )

Violencia física, psicológica y económica

Según el fallo, Beéle sufrió abuso físico, psicológico, emocional y económico durante su relación con Camila. Entre los hallazgos del caso, se documentaron tres agresiones físicas y evidencia de violencia psicológica que afectó tanto su bienestar emocional como patrimonial.

Además, la justicia ordenó que Camila se abstenga de hacer menciones públicas o privadas que puedan afectar al cantante, y estableció que debe participar en programas de manejo de impulsos, control emocional y resolución de conflictos.

El jurado interpuso medidas contra Caro Rodríguez.
El jurado interpuso medidas contra Caro Rodríguez. ( RRSS )

El fallo también garantiza que Beéle podrá mantener comunicación con sus hijos sin interferencias, reafirmando su derecho a la paternidad y a un entorno familiar seguro.

La Comisaría de Familia de la Comuna 16 de Medellín, citada por Semana, aseguró que la decisión se basó en pruebas técnicas y documentales que demostraron los abusos sufridos por el artista.

Por su parte, Camila se pronunció en Instagram, donde expresó:

Quote

“Tiempo al tiempo, esperaré tranquila, sin afán. Dios es bueno, los hijos de Dios nunca quedan en vergüenza”.

Y añadió:

Quote

“Por más dinero que tengan, todo cae por su propio peso y si me estoy preparando, pero les daré la mejor lección de vida”.

Cara y Beéle tienen dos hijos en común: Ethan y Paolo.
Cara y Beéle tienen dos hijos en común: Ethan y Paolo. ( RRS )

Este fallo marca un hito en la protección de víctimas masculinas de violencia intrafamiliar en Colombia, un tema que aún genera debate y visibilidad.

Beéle, quien combina su carrera musical con la defensa de sus derechos y los de su familia, podrá seguir desarrollando su vida personal y profesional bajo la protección de la ley.

