Televisión
22 ago 2025 , 13:22

Así puedes votar por el bolón mixto en el Mundial de Desayunos de Ibai Llanos

El bolón mixto representa a Ecuador en el Mundial de los Desayunos de Ibai y así puedes votar para pasar a la siguiente ronda.

   
    El plato elegido para representar al Ecuador fue el bolón mixto( Ecuavisa )
Ecuador ya participa en el Mundial de los Desayunos organizado por Ibai Llanos, y el plato elegido para representar al país es el bolón mixto, un clásico de la gastronomía costeña que combina verde, queso y chicharrón.

Otras naciones ya comenzaron sus respectivos procesos de votación, destacando el duelo entre México (chilaquiles) y Perú (sánduche de chicharrón) de cuyo resultado se sabrá contra quién se enfrentará el ganador del duelo Ecuador-Guatemala. Votar por estos platos es sencillo, y aquí te explicamos como puedes hacerlo.

¿Cómo votar por Ecuador?

Votar por el bolón mixto es sencillo y se realiza mediante las redes sociales de Ibai: Instagram (clic aquí), TikTok (clic aquí) y YouTube Shorts (clic aquí).

Para votar, los usuarios deberán:

  • Ingresar a la cuenta de Instagram, TikTok o en Youtube Shorts de Ibai Llanos.
  • Busca el video con las bandera de Ecuador y Guatemala.
  • Dar me gusta al comentario de Ibai con el nombre y bandera del país.

    • La votación continúa abierta, aunque Ibai no ha especificado la duración de los comicios. Sin embargo, es importante actuar rápido para que el Bolón Mixto avance a los cuartos de final y siga representando a la gastronomía ecuatoriana en este divertido torneo internacional.

    @ibaillanos

    ECUADOR vs GUATEMALA | OCTAVOS DE FINAL | MUNDIAL DE LOS DESAYUNOS

    ♬ sonido original - Ibai

    ¿Por qué el Mundial de Desayunos?

    Según Ibai, el Mundial de los Desayunos nació de las clásicas discusiones que se encuentran en foros, videos y redes sociales, donde usuarios de distintos países de América Latina debaten sobre cuál gastronomía destaca por encima de las demás:

    Quote

    "Para acabar con la discusión sobre qué país tiene la mejor gastronomía, he creado el mundial de los desayunos en el que participarán todos los países"

    Aunque la mayoría de países son hispanos (España, Ecuador, México o Colombia) destaca la presencia de países fuera del mundo ibérico, como Japón, Reino Unido o Francia, y la ausencia de otros países más cercanos a la cultura hispana, como Portugal y Brasil.

