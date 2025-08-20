Este es el precio por el que Shakira y Piqué vendieron una de sus lujosas mansiones en Barcelona

Después de aquella ruptura que convirtió su <b>vida privada</b> en letra de canción —de vecina a la <b>suegra</b>, con la prensa en la puerta y la deuda en Hacienda—, <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/entretenimiento/musica/tension-shakira-pique-hijos-cambian-versiones-mudanza-miami-FH8779788 target=_blank>Shakira</a> finalmente logró desprenderse de una<b></b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/entretenimiento/musica/pique-conto-cambio-milan-sasha-desde-mudanza-madre-shakira-YJ8920441 target=_blank></a><b></b><b></b><b></b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/entretenimiento/musica/pique-logro-shakira-elimino-escena-hacia-alusion-ex-concierto-HD8995328 target=_blank></a>