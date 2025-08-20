Música
20 ago 2025 , 15:36

Este es el precio por el que Shakira y Piqué vendieron una de sus lujosas mansiones en Barcelona

La artista colombiana logra cerrar otro capítulo al desprenderse de una parte del complejo que inspiró uno de sus versos más comentados con Bizarrap.

   
  • Este es el precio por el que Shakira y Piqué vendieron una de sus lujosas mansiones en Barcelona
    La mansión en venta forma parte de un complejo mayor pensado para que vivieran con sus hijos y con sus padres.( Ecuavisa )
Fuente:
Redes sociales
Fuente:
ABC
user placeholder

Kenneth Triviño
Canal WhatsApp
Newsletter

Después de aquella ruptura que convirtió su vida privada en letra de canción —de vecina a la suegra, con la prensa en la puerta y la deuda en Hacienda—, Shakira finalmente logró desprenderse de una parte de la propiedad que protagoniza esas líneas.

La cantante, junto a su ex pareja Gerard Piqué, decidió desprenderse de una de las mansiones de Esplugues de Llobregat, un inmueble que durante años fue símbolo de la vida en común y que ahora se vende como parte del inevitable reparto de bienes. Aquí te contamos todos los detalles.

Lea: Piqué lo logró, Shakira eliminó la escena donde hacía alusión a su ex en concierto

¿En cuánto vendieron la mansión?

Según reveló el diario ABC, Shakira y Gerard Piqué han vendido por algo más de tres millones de euros (USD 3,4 millones) una de las mansiones que compartían en la exclusiva zona de Barcelona.

La propiedad en cuestión era la más atrasada en su remodelación y quedó paralizada tras la separación. Su venta no representa únicamente una transacción inmobiliaria, sino —como señala el propio medio— el inicio del desmembramiento de un proyecto de vida.

Lea: ¿Shakira realmente demandó al Temach? Esto es lo que se sabe de la polémica

Ese proyecto consistía en un complejo residencial de tres casas, concebido como una fortaleza privada donde convivirían Shakira, Piqué, sus hijos Milan y Sasha, así como los padres de ambos. La idea era crear un espacio interconectado que asegurara privacidad y cercanía familiar. Sin embargo, el plan se vino abajo tras la ruptura en 2022.

  • Exteriores de la mansión de Shakira y Piqué en Barcelona.
    Exteriores de la mansión de Shakira y Piqué en Barcelona. ( RRSS )
  • De las tres residencias, esta fue la que finalmente salió a la venta.
    De las tres residencias, esta fue la que finalmente salió a la venta. ( RRSS )

Aún quedan dos casas principales disponibles, que forman un lote conjunto valorado en casi 11 millones de euros (USD 12 millones). Modernas, lujosas y dotadas de todas las comodidades —piscinas, gimnasio, estudio de grabación y hasta una sala de juegos—, las propiedades siguen sin comprador.

Lea: Esta canción salvó la carrera de Shakira

Este mismo complejo fue epicentro de uno de los episodios más mediáticos de la separación: la famosa bruja que Shakira colocó en su balcón, apuntando directamente hacia la casa de sus exsuegros.

El gesto, coincidente con el lanzamiento de su viral BZRP Music Session #53, terminó convirtiéndose en un símbolo de la ruptura y de su discurso artístico posterior:

Quote

“Me dejaste de vecina a la suegra, con la prensa en la puerta y la deuda en Hacienda”.

Temas
Entretenimiento
Música
Música Latina
deportistas
espectáculo
Dinero
venta
mansiones
Las mujeres ya no lloran
Shakira
Gerard Piqué
Bizarrap
España
Noticias
Recomendadas