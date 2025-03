En otro encuentro, esta vez con Iker Casillas en el programa Bajo los Palos, el dueño de Kosmos se sintió con la suficiente confianza para hablar sobre sus dos hijos, quienes en la actualidad viven con su madre en su residencia en Miami -cuando ella no está de gira-.

Sin embargo, existen los espacios de paz que ponen sus pies sobre la tierra, “tengo mucha suerte de tener una casa en la Cerdanya (paraje de la Catañuña histórica) y cuando más feliz soy es cuando voy, llego, enciendo el fuego y no hago nada. Ponerme Netflix o una serie y verla en un día” , expresó sobre su vida personal, pero eso no es todo.

Pese a que el exfutbolista y actual empresario prefiere mantener su vida privada muy bien guardada, sus encuentros actuales con la prensa lo obligan a hablar. En dos entrevistas con medios españoles se expresó con respecto a su agitada vida actual, "Miras atrás y ves todas estas cosas y es muy bestial. Supone un ritmo de vida que no es ni sano. Ayer estuve en París, mañana me voy a Miami y estaré diez días... Tengo la sensación de que estoy viajando más ahora que cuando era futbolista", confirmó al respecto.

No ajeno del cambio en su crecimiento, contó que cuando ambos vivían en Barcelona, “Milan y Sasha brillaban en las clases de fútbol, seguían mis pasos y disfrutaban viendo los partidos. Ahora en Miami han encontrado otras pasiones, como la música". Algo que no es indistinto para los seguidores de la cantante colombiana, que empuja su talento por el arte que ella también difunde.

Tensión entre Shakira y Piqué por sus hijos: cambian las versiones sobre la mudanza a Miami

“Lo he visto con mi hijo mayor, Milan, que es un obsesionado del fútbol y es culé como no te puedes llegar a imaginar. Nos ponemos a ver un Barça contra el que sea, un partido de Liga, y en el minuto 10 o 15, él toma el iPad y también va viendo el partido, pero no cada jugada, sino los goles. Eso demuestra que el fútbol debe evolucionar y adaptarse a las nuevas formas de entretenimiento”, opinó, sin dejar de pensar en alguno de los pequeños cuando la conversación se llevaba a cabo.