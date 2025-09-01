Esta es la razón detrás del cambio de look de La Roca en el Festival de Cine de Venecia

Dwayne Johnson, conocido en el mundo hispanohablante como La Roca, es uno de los actores más reconocidos y queridos de Hollywood. Su sola mención suele evocar la imagen de un hombre imponente y musculoso, ¿verdad?

Sin embargo, en las últimas horas sorprendió a todos al aparecer con un aspecto muy distinto al que acostumbra. El protagonista de Jumanji, Moana y Rápidos y Furiosos 6 fue visto visiblemente más delgado, lo que no pasó desapercibido y generó comentarios y sospechas entre los presentes.

¿Qué hay detrás de este cambio? Aquí te lo contamos.

