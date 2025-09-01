Esta es la razón detrás del cambio de look de La Roca en el Festival de Cine de Venecia

<a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/entretenimiento/cine/la-roca-convierte-modelo-hijas-KD8647873 target=_blank>Dwayne Johnson</a>, conocido en el mundo hispanohablante como <b>La Roca</b>, es uno de los actores más reconocidos y queridos de <b>Hollywood</b>. Su sola mención suele evocar la imagen de un <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/entretenimiento/cine/baile-viral-la-roca-hijas-viralizo-tiktok-entrenando-papa-NG8877384 target=_blank>hombre imponente y</a> <b></b><i></i><i></i><i></i><b></b><b></b> <b></b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/entretenimiento/cine/millonario-sueldo-dwayne-johnson-mal-comportamiento-codigo-rojo-FD8533733 target=_blank></a>