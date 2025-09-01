Cine
Esta es la razón detrás del cambio de look de La Roca en el Festival de Cine de Venecia

La Roca se dejó ver en Venecia con un look mucho más estilizado de lo habitual para presentar The Smashing Machine, la película que protagonizará.

   
    El actor acudió a Venecia para presentar su próximo proyecto, The Smashing Machine. ( RRSS )
Fuente:
Redes sociales
Fuente:
Infobae
Dwayne Johnson, conocido en el mundo hispanohablante como La Roca, es uno de los actores más reconocidos y queridos de Hollywood. Su sola mención suele evocar la imagen de un hombre imponente y musculoso, ¿verdad?

Sin embargo, en las últimas horas sorprendió a todos al aparecer con un aspecto muy distinto al que acostumbra. El protagonista de Jumanji, Moana y Rápidos y Furiosos 6 fue visto visiblemente más delgado, lo que no pasó desapercibido y generó comentarios y sospechas entre los presentes.

¿Qué hay detrás de este cambio? Aquí te lo contamos.

Lea: La Roca, acusado de mal comportamiento: aún así pidió un millonario sueldo para protagonizar esta película

La Roca junto a Emily Blunt en Venecia.
La Roca junto a Emily Blunt en Venecia. ( RRSS )

¿Qué pasó con La Roca?

Muchos se hicieron esta pregunta, y los rumores sobre posibles problemas no se hicieron esperar. Sin embargo, en el mismo festival se reveló que esta silueta mucho más estilizada es fruto de la preparación para interpretar al luchador Mark Kerr en la biopic The Smashing Machine, dirigida por Benny Safdie.

Lea: La figura de cera de Dwayne "The Rock" tendrá cambios por críticas del color de piel

En la rueda de prensa, Johnson explicó que este proyecto le permitió romper con el encasillamiento de Hollywood, que lo ha colocado durante años en la categoría de héroe de acción:

Quote

“Durante mucho tiempo perseguí la taquilla. Era lo que Hollywood esperaba de mí. Pero tenía una voz interna que me decía: ¿y si hay algo más? Este papel me dio la oportunidad de descubrirlo”, señaló el actor.

El filme narra la carrera deportiva y las batallas personales de Kerr, una figura legendaria de las artes marciales mixtas que también enfrentó una dura lucha contra la adicción a los opiáceos y analgésicos.

Dwayne Johson antes y ahora.
Dwayne Johson antes y ahora. ( RRSS )

Johnson llegó acompañado de su coprotagonista Emily Blunt, quien da vida a Dawn Staples, exesposa de Kerr. Ambos desfilaron por la alfombra roja y participaron en la conferencia de prensa de la película, donde el aspecto físico del actor se convirtió en el centro de atención.

Lea: Dwayne Johnson ofrece una fuerte donación para apoyar la huelga del sindicato de actores

Para Johnson, asumir el papel significó no solo perder masa muscular, sino también explorar un registro más vulnerable:

Quote

“Me daba miedo mostrarme así, pero este proyecto me obligó a hacerlo”, confesó.

En redes sociales, las imágenes no tardaron en viralizarse. Miles de usuarios reaccionaron con sorpresa e incluso humor: algunos lo rebautizaron como la Piedrita por su nuevo físico. El estreno de The Smashing Machine en salas está previsto para el 3 de octubre.

