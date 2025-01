VIDEO: La Roca se convierte en el modelo de sus hijas

La publicación estuvo acompañada de una tierna descripción en la que La Roca reflexionó sobre el paso del tiempo y la relación con sus hijas. Comentó que, aunque sabe que no siempre serán pequeñas , disfruta plenamente los momentos que pasan juntos.

El video no tardó en viralizarse: en menos de un día acumuló 98.4 millones de visualizaciones y alrededor de 6.1 millones de likes. Los comentarios de sus seguidores no se hicieron esperar, destacando lo encantador del momento: "Qué gran padre... no cualquiera se deja maquillar así", "Te amamos", escribieron algunos.

