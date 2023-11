El pasado mes de septiembre, de las Nieves compartió un emotivo video en su cuenta de Instagram recordando a Fernández, con quien estuvo casada durante 48 años y tuvieron dos hijos. El actor, productor y locutor mexicano estuvo varios días hospitalizado debido a una pulmonía que terminó con su vida en el 2019.

Luego de cuatro años de este sensible fallecimiento, la Chilindrina admitió sentirse sola, llevándola a arriesgarse una vez más a enamorarse pero no se volvería a casar: "Me encantaría conocer a un hombre soltero, viudo o divorciado, entre 60 y 75 años. Yo tengo 72, pero no me siento ni me veo de esa edad, para nada, en cuanto haya uno que me diga: Tengo entre 60 y 70, y estoy libre, pues aquí estoy", comentó en el programa.

Le puede interesar Conoce a la exnovia de Sebastián Tamayo, ¿se parece a Conny Garcés?