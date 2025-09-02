La verdad detrás de la supuesta ruptura entre Lamine Yamal y Nicki Nicole

En redes sociales comenzó a circular el rumor de que Lamine Yamal y Nicki Nicole estarían atravesando una crisis luego de que el futbolista del FC Barcelona realizara algunos cambios en su cuenta de Instagram. Los seguidores notaron que el jugador eliminó su foto de perfil, reemplazándola por un fondo negro, y también quitó la biografía, en la que ahora solo figura LY10 junto con el mensaje God bless me. Lea: La fiesta de Lamine Yamal, bajo investigación por contratar personas con enanismo como entretenimiento Pero, lo que más llamó la atención fue que, según internautas y usuarios de X, el futbolista habría borrado imágenes en las que aparecía junto a la cantante argentina, lo que desató especulaciones sobre una posible ruptura. Pero ¿Qué hay detrás de estos rumores?

Lamine Yamal en el FC Barcelona. ( )

¿Realmente Lamine Yamal borró fotos?

El 25 de agosto, Lamine Yamal compartió en sus historias de Instagram una imagen en la que celebraba el cumpleaños de Nicki Nicole con pétalos y corazones, confirmando así su romance. A partir de esa publicación —en la que ambos aparecían tomados de la mano y mostrando complicidad— surgieron rumores sobre un supuesto borrado de fotos al no aparecer en el perfil de Instagram de Yamal, pero lo cierto es que estas afirmaciones son falsas.

Lamine Yamal y Nicki Nicole en abril de 2025. ( )

La imagen fue una simple historia, con la duración habitual de 24 horas, y nunca quedó fijada como destacada. Hasta ese momento, la relación no estaba confirmada, ya que ninguno de los dos había compartido fotos juntos en sus perfiles. Además, en la cuenta de Yamal todavía se mantiene un carrusel de imágenes de su cumpleaños, en el que Nicki Nicole aparece en una de ellas, lo que desmiente la teoría de que eliminó todo rastro de su relación en redes sociales.

Esta foto de Nicki Nicole aún permanece en el perfil de Lamine Yamal ( )