La verdad detrás de la supuesta ruptura entre Lamine Yamal y Nicki Nicole

En <b>redes sociales</b> comenzó a circular el rumor de que <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/entretenimiento/television/lamine-yamal-sorprende-romantica-foto-nicki-nicole-cumpleanos-25-cantante-YA9992661 target=_blank>Lamine Yamal</a> y <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/entretenimiento/musica/nicki-nicole-concierto-guatemala-indirectas-peso-pluma-JL6841281 target=_blank>Nicki Nicole</a> estarían atravesando una crisis luego de que el futbolista del <b>FC Barcelona</b> realizara algunos cambios en su <b>cuenta de</b> <b></b><b></b><b></b><i><b></b></i> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-internacional/lamine-yamal-demanda-enanismo-cumpleanos-GA9750945 target=_blank></a> <b></b><b></b><b></b><b></b>