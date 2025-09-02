Televisión
02 sep 2025 , 09:40

Anna Wintour anuncia a Chloe Malle como nueva editora en jefe de Vogue

La periodista Chloe Malle será quien asuma el liderazgo editorial de Vogue US tras la histórica salida de Anna Wintour como editora en jefe.

   
  • Anna Wintour anuncia a Chloe Malle como nueva editora en jefe de Vogue
Fuente:
Redes sociales
user placeholder

Kenneth Triviño
Canal WhatsApp
Newsletter

La era de Anna Wintour al frente de Vogue llega a su fin tras 37 años. La icónica editora anunció oficialmente que su sucesora será Chloe Malle, quien asumirá el cargo de head of editorial content (directora de contenido editorial) en la edición estadounidense de la revista.

La noticia fue revelada primero por el portal especializado Puck el pasado 1 de septiembre, y confirmada este martes 2 por Vogue en su cuenta de Instagram.

Lea: Justin Bieber se disculpa con Hailey por cruel comentario sobre Vogue y desata debate en redes

Chloe Malle ingresó a Vogue en 2011 como editora social de la revista.
Chloe Malle ingresó a Vogue en 2011 como editora social de la revista. ( RRSS )

Malle, de 39 años, ha trabajado en la publicación por más de una década. Ingresó en 2011 como editora social, cargo que desempeñó durante cinco años antes de convertirse en editora colaboradora. En 2023, dio un paso más al ser nombrada editora de Vogue.com.

Quote

“La moda y los medios evolucionan a una velocidad vertiginosa, y me emociona —y me asombra— ser parte de ello. También me siento increíblemente afortunada de tener aún a Anna como mi mentora”, expresó Malle en el comunicado oficial.

Lea: ¿Qué es el Dandismo Negro? La temática de la Met Gala 2025

Por su parte, Wintour, de 75 años, reconoció que la elección de su sucesora era "una decisión que solo podía tomarse una vez". Sobre Malle, aseguró lo siguiente:

Quote

“En un momento de cambio, tanto dentro como fuera de la moda, debemos seguir siendo abanderados y líderes innovadores. Chloe ha demostrado que puede encontrar el equilibrio entre la historia de Vogue Estados Unidos y su futuro en la vanguardia de lo nuevo".

Anna Wintour comenzó a trabajar en Vogue en 1983.
Anna Wintour comenzó a trabajar en Vogue en 1983. ( RRSS )

Aunque deja el cargo de editora en jefe de Vogue —puesto que ocupó desde 1988—, Anna Wintour continuará como directora global de contenido de Condé Nast y directora editorial global de Vogue.

Lea: Anna Wintour se disculpa por la confusión en la Met Gala

Malle es hija de la actriz Candace Bergen, conocida por su papel en Murphy Brown y por interpretar a una editora de Vogue en Sex and the City, y del fallecido cineasta francés Louis Malle.

Quote

“He pasado mi carrera en Vogue trabajando en todos los formatos: de la impresión al digital, del audio al video, de los eventos a las redes sociales. Ahora me emociona la idea de ayudar a dar forma a la revista que ya ha dado forma a quien soy”, señaló la nueva directora.

Malle no solo hereda el desafío de mantener vigente a la revista insignia de la moda en tiempos de transformación digital, sino que también carga con un apellido de peso en la industria cultural.

Te sugerimos: Así fue la boda de la princesa María Carolina de Liechtenstein y Leopoldo Maduro Vollmer

Temas
Entretenimiento
Moda
Tendencias
revista Vogue
revista
espectáculo
ropa
pasarela
editorial
Anna Wintour
Estados Unidos
Noticias
Recomendadas