Anna Wintour anuncia a Chloe Malle como nueva editora en jefe de Vogue

La era de Anna Wintour al frente de Vogue llega a su fin tras 37 años. La icónica editora anunció oficialmente que su sucesora será Chloe Malle, quien asumirá el cargo de head of editorial content (directora de contenido editorial) en la edición estadounidense de la revista.

La noticia fue revelada primero por el portal especializado Puck el pasado 1 de septiembre, y confirmada este martes 2 por Vogue en su cuenta de Instagram.

