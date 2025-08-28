Cine
28 ago 2025 , 09:27

Anne Hathaway sufre aparatosa caída en el rodaje de El diablo viste a la moda 2

El tacón de su zapato se rompió durante una escena, pero la actriz se lo tomó con humor y arrancó aplausos en el set.

   
    La caída de Anne Hathaway se viralizó en cuestión de segundos en redes sociales. ( RRSS )
Kenneth Triviño
Anne Hathaway volvió a meterse en la piel de Andy Sachs para la esperada secuela de El diablo viste a la moda, pero un contratiempo inesperado se robó las miradas en pleno rodaje en Nueva York.

La actriz, enfundada en un look fashionista con minifalda asimétrica y sandalias doradas, sufrió una aparatosa caída cuando el tacón de su zapato se rompió al bajar unas escaleras. Testigos relataron que Hathaway terminó en el suelo, lo que generó preocupación inmediata por su salud.

Una reacción icónica

Lejos de dramatizar, la ganadora del Oscar sorprendió con su reacción al levantarse casi de inmediato y sin quejarse, asegurando entre carcajadas que estaba bien y hasta imitó a las gimnastas olímpicas levantando los brazos como si hubiese clavado la caída.

Pese al susto, la filmación continúa sin contratiempos y Hathaway sigue liderando la historia de Andy Sachs, ahora convertida en una reconocida ejecutiva dos décadas después de su paso por la revista Runway.

Junto a ella regresará Meryl Streep como la implacable Miranda Priestly, en una secuela que promete ser uno de los estrenos más comentados de 2026.

