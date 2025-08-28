Anne Hathaway sufre aparatosa caída en el rodaje de El diablo viste a la moda 2

La actriz, enfundada en un look fashionista con minifalda asimétrica y sandalias doradas, sufrió una aparatosa caída cuando el tacón de su zapato se rompió al bajar unas escaleras. Testigos relataron que Hathaway terminó en el suelo , lo que generó preocupación inmediata por su salud.

Anne Hathaway volvió a meterse en la piel de Andy Sachs para la esperada secuela de El diablo viste a la moda , pero un contratiempo inesperado se robó las miradas en pleno rodaje en Nueva York .

Lejos de dramatizar, la ganadora del Oscar sorprendió con su reacción al levantarse casi de inmediato y sin quejarse, asegurando entre carcajadas que estaba bien y hasta imitó a las gimnastas olímpicas levantando los brazos como si hubiese clavado la caída.

Pese al susto, la filmación continúa sin contratiempos y Hathaway sigue liderando la historia de Andy Sachs, ahora convertida en una reconocida ejecutiva dos décadas después de su paso por la revista Runway.

Junto a ella regresará Meryl Streep como la implacable Miranda Priestly, en una secuela que promete ser uno de los estrenos más comentados de 2026.