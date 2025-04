Anne Hathaway celebra con pasión la victoria del Arsenal ante el Real Madrid

La publicación llegó horas después de que los Gunners sellaran su pase a las semifinales de la UEFA Champions League con una contundente victoria ante el Real Madrid ​​​​​​3-0 en el partido de ida de los cuartos de final de la competición europea

Lea: Arsenal goleó 3-0 al Real Madrid y sueña con las semifinales de la Champions League

Vestida con la camiseta del club, Hathaway entonó con fervor los versos más icónicos de la canción: "North London forever / Whatever the weather / These streets are our own / And my heart will leave you never...".

Sin embargo, su versión no pasó desapercibida para los oídos más agudos: en lugar de "these streets are our own", la actriz cantó "these streets are our home", un detalle que no escapó a los fanáticos más puristas.