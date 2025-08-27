Meghan Markle comparte detalles de su relación con el príncipe Harry y su vida en EE.UU.

Meghan, la duquesa de Sussex, compartió nuevos detalles sobre su vida personal en la segunda temporada de su programa de estilo de vida, With Love, Meghan, que se estrenó este martes en Netflix. En la serie, que ella misma produce y presenta, la duquesa, de 44 años, conversa con celebridades mientras cocinan y hacen manualidades. Sus confesiones han generado gran interés entre sus seguidores.

La duquesa de Sussex reveló un momento clave en su relación. Cuando el actor Tan France le preguntó cuándo supo que estaba enamorada de Harry, Meghan respondió: "Sí. Fue en nuestra tercera cita". A continuación, explicó que se habían conocido en Botsuana, donde acamparon juntos durante cinco días, un viaje que les permitió conocerse a fondo.

Entre risas, la duquesa también confesó que Harry le dijo te amo primero. Ahora, la pareja está tan cómoda que incluso bromean el uno del otro. En otro episodio, Meghan le reveló al chef español José Andrés que a su esposo no le gusta la langosta, lo que desató una carcajada de su invitado. La pareja vive en Montecito, California, con sus hijos, el príncipe Archie, de 6 años, y la princesa Lilibet, de 4.

Además de hablar de su vida amorosa, Meghan también compartió algunas anécdotas de su infancia y su carrera como actriz. Contó que, desde pequeña, siempre quiso ser madre y que ha cumplido su sueño. También recordó que solía premiarse con un pastel de manzana de McDonald’s cuando una audición le salía bien.

Meghan también dijo que desearía que el público la viera como una persona real y no como un personaje público. "Elijo ir a recoger y dejar a los niños del colegio, pero lo hago bajo un panorama que olvida que soy una persona real", comentó, y añadió que le gustaría que hubiera menos ruido alrededor de su vida.

Meghan y el príncipe Harry se mudaron del Reino Unido a Estados Unidos en 2020 después de dejar sus funciones reales. A pesar de los desafíos y el escrutinio constante, la duquesa demuestra que vive su vida a su manera, disfrutando de su rol como madre y de su relación con Harry, mientras se adapta a una nueva realidad lejos de la monarquía.

