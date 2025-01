Cazzu, conocida por su estilo único dentro del género trap y su versatilidad a la hora de componer, ha provocado controversia debido a una frase de su exitoso sencillo Nena Trampa.

Aunque la canción fue lanzada en 2022, la polémica ha resurgido después de que un clip de ella interpretando una de las estrofas más controvertidas del tema, fuera rescatado por una cuenta de Instagram.

El fragmento en cuestión dice: “Y no me pidan que rece, porque Dios es hombre y yo por un hombre no me quiebro”, una frase que ha indignado a muchos de sus seguidores.

La referencia directa a Dios como hombre y la postura desafiante ante la figura religiosa ha generado un fuerte rechazo, especialmente entre aquellos que consideran que la artista se ha excedido al tocar temas de fe y espiritualidad de manera tan directa y polémica.