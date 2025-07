Ozzy Osbourne tuvo conciertos en alrededor de 30 países en sus 55 años de carrera, en donde amasó millones de fanáticos. Uno de ellos fue en Ecuador.

Aquella primera y única presentación en el país ocurrió el 14 de abril de 2011, como parte del Scream World Tour, para promocionar el disco que había sacado al iniciar aquella década.

Le puede interesar: ¿Quién fue Ozzy Osbourne? El vocalista de Black Sabbath que redefinió el heavy metal

Pero una adición sorpresa al setlist de aquella noche, cargado de éxitos como Let me hear your scream, o Bark at The Moon, quedó siempre en la memoria de los 12 mil asistentes de esa noche y para el propio Príncipe de las Tinieblas: la interpretación del Chulla Quiteño por el guitarrista Gus G.

Aquella versión rockera de la tradicional canción capitalina fue destacada en el video que subió Ozzy Osbourne hace 14 años en su página de Facebook, como parte de los resúmenes de cada parada de su tour.