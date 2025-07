El evento no solo marcó el regreso (y a la vez despedida) de Black Sabbath con sus cuatro miembros fundadores (Ozzy, Tony Iommi, Geezer Butler y Bill Ward), sino también un desfile de leyendas del metal y el rock.

El espectáculo, titulado Back to the Beginning , tuvo lugar en el estadio Villa Park desde las 15:00 (hora local) y fue transmitido en vivo a nivel global.

También participaron figuras como Billy Corgan , Tom Morello , David Ellefson y Fred Durst , quien interpretó una sentida versión acústica de Changes .

Entre el público se encontraba Brian May , de Queen, junto a decenas de músicos que no quisieron perderse el adiós definitivo de una leyenda.

En la gira The End Tour , el baterista Bill Ward no participó por desacuerdos y problemas de salud. Por eso, esta presentación es considerada un cierre simbólico y perfecto para la historia de la banda que inventó el heavy metal.

Más de 60.000 personas quedaron en lista de espera. Para quienes no lograron asistir, la transmisión está disponible durante 48 horas en Back to the beginning por un costo de USD 59 829.

Este concierto no solo cerró el ciclo de Ozzy y Sabbath, sino que también dejó una huella imborrable en la historia de la música. Un último rugido para recordar que el heavy metal nació en Birmingham y que se despide allí también.