Nick Jonas está listo para dejar atrás su imagen de estrella pop y lanzarse de lleno al mundo del hard rock . El integrante de los Jonas Brothers fue elegido para interpretar a Paul Stanley , el emblemático vocalista de Kiss , en la esperada película biográfica Shout It Out Loud .

Para Nick Jonas , este papel representa un giro importante en su carrera. Con experiencia en televisión (Kingdom), cine (Jumanji, Midway) y teatro musical (Les Misérables, The Last Five Years), ahora asumirá el reto de interpretar al carismático y complejo Paul Stanley .

Dirigida por McG (We Are Marshall, Los ángeles de Charlie) y producida por STX Entertainment, Shout It Out Loud explorará los inicios de Kiss en 1973, con foco en las historias personales de Paul Stanley y Gene Simmons.

Stanley y Simmons participan como productores junto a Mark Canton y Doc McGhee, con guion de Darren Lemke (Shazam!), el respaldo de Universal Music Group y la sueca Pophouse, dueña de los derechos globales de Kiss.

Más allá del maquillaje, los shows explosivos y temas como “Rock and Roll All Nite”, la cinta mostrará el lado más íntimo y vulnerable de estos íconos del rock. El rodaje está previsto para finales de 2025 o inicios de 2026, tras la gira Living the Dream Tour de los Jonas Brothers. Aunque aún no hay fecha de estreno, la expectativa es alta.