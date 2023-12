Tras 50 años de carrera, Kiss, la reconocida banda de rock deja los escenarios, cerrando con broche de oro su gira denominada End of the Road, con un multitudinario concierto realizado en el Madison Square Garden de New York.

Rauw Alejandro reaparece tras nueva relación de Rosalía con Jeremy Allen White

Esta despedida que tomó por sorpresa a toda su fanaticada, vino acompañada de buenas noticias, ya que los artistas tienen una innovadora alternativa para que sus seguidores no sientan su partida.