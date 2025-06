Miley Cyrus se niega a ser madre, y esta es la razón detrás de su decisión

La maternidad vuelve al centro del debate, pero esta vez no desde una cuna, sino desde el micrófono afilado de Miley Cyrus. Y no, no se trata de una nueva canción ni de un videoclip provocador, sino de sus explosivas declaraciones sobre por qué no se ve, ni de cerca, cambiando pañales.

En una entrevista concedida a The Interview —publicada por el New York Times—, la artista habló sin filtros sobre las presiones que enfrentan las mujeres, las expectativas sociales y su firme decisión de no seguir el guion tradicional de la maternidad.

