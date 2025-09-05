Así se ve la Isla de las Muñecas, el lugar donde Lady Gaga grabó The Dead Dance

Lady Gaga, la icónica Mother Monster, sorprendió al mundo el pasado 3 de septiembre al estrenar el videoclip de The Dead Dance como el tema principal de la segunda temporada de Merlina. Pero, lo que llamó la atención de los pequeños monstruitos (nombre latinoamericano de los little monsters) fue el recinto elegido para grabar el video: la Isla de las Muñecas, en Xochimilco, México. Lea: Lady Gaga gana un premio Emmy deportivo y está a un paso de ser artista EGOT Esta no es solo un sitio turístico inusual, sino también un lugar envuelto en misterio, tragedias y leyendas que han fascinado a quienes la visitan, con una historia que se remonta a 1950 e involucra a varios personajes, aquí te lo contamos.

Se estima que hay más de 2 500 muñecas en toda la isla. ( )

Imagen de la isla de las muñecas. ( )

La leyenda de esta Isla

Su historia se remonta a los años 50, cuando Julián Santana Barrera, originario del barrio de La Asunción en Xochimilco, decidió trasladarse a esta isla, que en realidad es una chinampa, para llevar una vida solitaria. De acuerdo con la leyenda más conocida, Julián Santana descubrió el cuerpo sin vida de una niña que se había ahogado en las aguas que rodeaban la isla. Según la versión más conocida, la menor quedó atrapada entre los lirios acuáticos y a pesar de sus esfuerzos por salvarse, perdió la vida en ese lugar.

La Isla de las Muñecas no es en realidad una isla natural, sino una chinampa: una estructura tradicional mesoamericana que consiste en la creación de islas artificiales sobre cuerpos de agua para obtener suelo cultivable.

Desde ese momento, Julián comenzó a percibir sonidos extraños como voces, lamentos y pasos a su alrededor. Convencido de que se trataba del espíritu de la niña y dominado por el miedo, buscó maneras de apaciguarla. Fue así como surgió la idea de colgar muñecas en los árboles de la isla como ofrenda para tranquilizarla. Con el paso de los años, su obsesión creció, al punto que Julián creyó que tenían vida y lo protegían. En 2001, su vida llegó a su fin de forma tan enigmática como el lugar que creó: su cuerpo fue encontrado sin vida en el mismo canal donde, décadas atrás, había hallado a la niña.

En el videoclip, la famosa isla se convierte en un escenario tétrico y fascinante, en el que Lady Gaga aparece caracterizada como una de las muñecas de la isla, cantando y bailando al estilo de Michael Jackson en Thriller. En algunos momentos, las muñecas cobran vida y sonríen a la cámara, mientras el metraje combina escenas en blanco y negro con otras a color, recreando la estética del cine de terror de los años ochenta.