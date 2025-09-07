Música
Justin Bieber lanza por sorpresa su nuevo álbum, Swag II

El canadiense sorprende a sus fans con Swag II, que verá la luz apenas semanas después de su último lanzamiento

   
    Justin Bieber y Hailey Bieber. ( Foto: Internet. )
Justin Bieber vuelve a sacudir el panorama musical con una sorpresa inesperada: en la medianoche del 5 de septiembre llegó a las plataformas Swag II, un proyecto que da continuidad a su más reciente trabajo discográfico. El propio artista, de 31 años, reveló la noticia en su cuenta de Instagram, confirmando que su etapa creativa atraviesa un momento de gran intensidad.

El músico ha optado por repetir la estrategia que ya utilizó en julio con Swag: sin anticipos tradicionales y recurriendo a un despliegue visual llamativo en distintas ciudades. En redes sociales compartió imágenes de carteles digitales con fondo rosa y el título del disco, un recurso que despertó rápidamente la expectativa de sus seguidores.

Continuación de su primer álbum

Portada del álbum Swag II.
Portada del álbum Swag II. ( Foto: Internet. )

Aunque todavía no se ha publicado la lista completa de canciones, medios especializados como Billboard señalan que este álbum se orientará más hacia el pop, a diferencia de la estética R&B de su antecesor. La portada, también en color rosa, refuerza la intención de mantener un concepto visual coherente, sencillo y directo. Se espera además la participación de varios de los productores y colaboradores que trabajaron en el proyecto anterior.

Con Swag, Bieber había regresado tras cuatro años de silencio discográfico y consiguió un sólido recibimiento: debutó en el segundo lugar del Billboard 200 y alcanzó el número uno en la lista Top R&B Albums. El lanzamiento inmediato de Swag II confirma que el cantante no solo atraviesa una fase creativa prolífica, sino que también busca consolidar su versatilidad musical en una nueva etapa de su carrera.

