Música
08 sep 2025 , 10:32

Katy Perry fue recibida en Argentina con un cuadro de Eva Perón y el gesto se volvió viral

La cantante saludó a sus seguidores en el barrio de Recoleta y recibió un inesperado obsequio que desató furor en redes sociales.

   
  • Katy Perry fue recibida en Argentina con un cuadro de Eva Perón y el gesto se volvió viral
    Katy Perry dará dos conciertos en Argentina. ( RRSS )
Fuente:
Redes sociales
user placeholder

Kenneth Triviño
Canal WhatsApp
Newsletter

Después de siete años, Katy Perry regresó a Argentina para ofrecer dos conciertos en el Movistar Arena dentro de su gira The Lifetimes Tour. Su llegada a Buenos Aires fue celebrada por cientos de fanáticos que la esperaron en el hotel de Recoleta, donde se mostró cercana con selfies, autógrafos y sonrisas.

Lea: Katy Perry recibió descarga eléctrica en un concierto en Estados Unidos

El momento más destacado ocurrió cuando un fan le entregó un cuadro de Eva Perón, símbolo de la historia argentina. Perry recibió el regalo con entusiasmo, posó ante las cámaras y lo levantó sobre su cabeza, provocando aplausos, gritos y una oleada de celulares registrando la escena.

El gesto de Katy con el cuadro de Eva Perón generó todo tipo de reacciones en Argentina.
El gesto de Katy con el cuadro de Eva Perón generó todo tipo de reacciones en Argentina. ( RRS )

Lea: Una fan colapsa en pleno concierto y Katy Perry detiene el show para orar por ella

La anécdota ocurrió mientras se conocían los resultados de las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires, donde el peronismo venció a los partidos conservadores.

Las imágenes del gesto de Katy Perry se viralizaron rápidamente, con comentarios que iban desde la sorpresa hasta la admiración: “Una experiencia surreal”, “Katy siempre icónica” y “Te amamos”.

Los conciertos del 9 y 10 de septiembre prometen un repaso por sus grandes éxitos y un despliegue visual de vestuario y escenografía. Mientras tanto, el cuadro de Eva Perón se convirtió en una de las postales más memorables de su regreso a Argentina.

Te sugerimos: Katy Perry se llevó un susto desde plataforma flotante en forma de mariposa

Temas
Entretenimiento
Política
Elecciones
Música
famosos
conciertos
espectáculo
show
cantantes
peronismo
EVA PERON
Katy Perry
Argentina
Noticias
Recomendadas