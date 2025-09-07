MTV VMAs 2025: Esta es la lista completa de ganadores

Lady Gaga volvió a hacer historia en los MTV Video Music Awards 2025 al consagrarse como Artista del Año, uno de los galardones más codiciados de la noche. La cantante, que lidera la competencia con 12 nominaciones, confirmó su reinado en la música tras imponerse a distintas figuras musicales que buscaban el preciado galardón, como Taylor Swift y el boricua Bad Bunny.

Entre los contendientes están Bruno Mars, con 11 menciones; Kendrick Lamar, con 10; además de ROSÉ y Sabrina Carpenter, quienes empataron con 8 nominaciones cada una. Ariana Grande y The Weeknd también figuraron como favoritos, sumando 7 nominaciones por cabeza.