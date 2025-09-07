Música
07 sep 2025 , 20:02

MTV VMAs 2025: Esta es la lista completa de ganadores

Lady Gaga lideró las nominaciones y superó a Bad Bunny y Taylor Swift en una de las categorías más reñidas de la gala.

   
  • MTV VMAs 2025: Esta es la lista completa de ganadores
    Lady Gaga y su VMA a Artista del Año. ( RRSS )
Fuente:
Redes sociales
user placeholder

Redacción
Canal WhatsApp
Newsletter

Lady Gaga volvió a hacer historia en los MTV Video Music Awards 2025 al consagrarse como Artista del Año, uno de los galardones más codiciados de la noche. La cantante, que lidera la competencia con 12 nominaciones, confirmó su reinado en la música tras imponerse a distintas figuras musicales que buscaban el preciado galardón, como Taylor Swift y el boricua Bad Bunny.

Lea: Lady Gaga gana un premio Emmy deportivo y está a un paso de ser artista EGOT

Entre los contendientes están Bruno Mars, con 11 menciones; Kendrick Lamar, con 10; además de ROSÉ y Sabrina Carpenter, quienes empataron con 8 nominaciones cada una. Ariana Grande y The Weeknd también figuraron como favoritos, sumando 7 nominaciones por cabeza.

La edición 2025 de los VMAs amplió su espectro al incluir nuevas categorías como Mejor Artista Country y Mejor Artista Pop, reforzando la diversidad del espectáculo y consolidándolo como uno de los eventos más relevantes del año para la industria musical.

Lea: Lady Gaga y Tim Burton estrenan videoclip de The Dead Dance para Merlina 2

Tras el triunfo de Gaga, la expectativa crece en torno al resto de premiaciones y a los shows en vivo que marcarán la velada. A continuación, la lista completa de ganadores y nominados a los MTV VMAs 2025:

Estos son los ganadores

  • Artista del Año: Lady Gaga
  • Mejor Artista Revelación: Alex Warren
  • Mejor R&B: Mariah Carey – Type Dangerous
  • Mejor Alternativa: Sombr – Back to Friends
  • Mejor K-pop: Lisa ft. Doja Cat & Raye – Born Again
  • Mejor Afrobeats: Tyla – Push 2 Start
  • Mejor Country: Megan Moroney – Am I Okay?
  • Actuación MTV Push del Año: KATSEYE – Touch
  • Canción del Año: Rosé & Bruno Mars – APT.
  • Canción del Verano: Tate McRae – Just Keep Watching
    • Temas
    Entretenimiento
    Música
    famosos
    Música Latina
    espectáculo
    premios
    MTV VMAs
    alfombra roja
    cantantes
    MTV
    Lady Gaga
    Bad Bunny
    Sabrina Carpenter
    Estados Unidos
    Noticias
    Recomendadas