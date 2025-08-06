Música
06 ago 2025 , 12:14

MTV VMAs 2025: Estos son todos los nominados

Lady Gaga, Bad Bunny, Sabrina Carpenter y Bruno Mars son los principales nominados en esta edición.

   
    Banner oficial de los VMAs. ( RRSS )
Fuente:
CNN
user placeholder

Kenneth Triviño
Los MTV Video Music Awards 2025 ya tienen lista de nominados, y Lady Gaga lidera la carrera con 12 menciones, incluidas Video del Año, Artista del Año y Mejor Álbum. Es la tercera vez que encabeza las nominaciones, reafirmando su poder en la industria musical.

Lea: Lady Gaga gana un premio Emmy deportivo y está a un paso de ser artista EGOT

La siguen de cerca Bruno Mars, con 11 nominaciones; Kendrick Lamar, con 10; y un empate entre ROSÉ y Sabrina Carpenter, ambas con 8.

También destacan Ariana Grande y The Weeknd con 7 nominaciones cada uno, mientras Billie Eilish, Charli XCX, Bad Bunny, Miley Cyrus y otros completan una lista de alto nivel.

Este año, los VMAs suman nuevas categorías como Mejor Artista Country y Mejor Artista Pop, ampliando aún más el espectro musical del show, que promete ser uno de los más diversos de la última década.

Lea: Bad Bunny será objeto de estudio de la Universidad de Yale

La gala aún no tiene fecha confirmada, pero ya calienta motores con una competencia de infarto. Aquí te contamos quienes son los nominados a este prestigioso evento.

Los VMAs premian a los mejores videos musicales del año.
Los VMAs premian a los mejores videos musicales del año. ( RRSS )

Vídeo del año

  • Ariana Grande – Brighter days ahead – Republic Records
  • Billie Eilish – BIRDS OF A FEATHER – Darkroom/Interscope Records
  • Kendrick Lamar – Not Like Us – pgLang/Interscope Records
  • Lady Gaga & Bruno Mars – Die With A Smile – Interscope Records
  • ROSÉ & Bruno Mars – APT. – Atlantic Records
  • Sabrina Carpenter – Manchild – Island
  • The Weeknd, Playboi Carti – Timeless – XO/Republic Records

    • Artista del año

  • Bad Bunny – Rimas Entertainment
  • Beyoncé – Parkwood Entertainment/Columbia Records
  • Kendrick Lamar – pgLang/Interscope Records
  • Lady Gaga – Interscope Records
  • Morgan Wallen – Big Loud Records/Mercury Records
  • Taylor Swift – Republic Records
  • The Weeknd – XO/Republic Records
    • Bad Bunny está realizando su residencia No me quiero ir de aquí en Puerto Rico.
    Bad Bunny está realizando su residencia No me quiero ir de aquí en Puerto Rico. ( RRSS )

    Canción del año

  • Alex Warren – Ordinary – Atlantic Records
  • Billie Eilish – BIRDS OF A FEATHER – Darkroom/Interscope Records
  • Doechii – Anxiety – Top Dawg Entertainment/Capitol Records
  • Ed Sheeran – Sapphire – Gingerbread Man Records/Atlantic Records
  • Gracie Abrams – I Love You, I’m Sorry – Interscope Records
  • Lady Gaga & Bruno Mars – Die With A Smile – Interscope Records
  • Lorde – What Was That – Republic Records
  • ROSÉ & Bruno Mars – APT. – Atlantic Records
  • Tate McRae – Sports Car – RCA Records
  • The Weeknd, Playboi Carti – Timeless – XO/Republic Records

    • Mejor artista revelación

  • Alex Warren – Atlantic Records
  • Ella Langley – SAWGOD/Columbia Records
  • Gigi Perez – Island
  • Lola Young – Island
  • sombr – SMB Music/Warner Records
  • The Marías – Nice Life/Atlantic Records

    • Mejor Artista Pop

  • Ariana Grande – Republic Records
  • Charli xcx – Atlantic Records
  • Justin Bieber – Def Jam Recordings
  • Lorde – Republic Records
  • Miley Cyrus – Columbia Records
  • Sabrina Carpenter – Island
  • Tate McRae – RCA Records
    • Alex Warren (i) y Tate McRae (d), nominados a los VMAs.
    Alex Warren (i) y Tate McRae (d), nominados a los VMAs. ( RRSS )

    Mejor Álbum

  • Bad Bunny - DeBÍ TiRAR MáS FOToS - Rimas Entertainment
  • Kendrick Lamar - GNX - pgLang/Interscope Records
  • Lady Gaga - Mayhem - Interscope Records
  • Morgan Wallen - I’m The Problem - Big Loud Records/Mercury Records
  • Sabrina Carpenter - Short n’ Sweet - Island
  • The Weeknd - Hurry Up Tomorrow - XO/Republic Records

    • Mejor colaboración

  • Bailey Zimmerman con Luke Combs – Backup Plan (Stagecoach Official Music Video) – Atlantic Records/Warner Music Nashville
  • Kendrick Lamar & SZA – luther – pgLang/Interscope Records
  • Lady Gaga & Bruno Mars – Die With A Smile – Interscope Records
  • Post Malone ft. Blake Shelton – Pour Me A Drink – Mercury Records
  • ROSÉ & Bruno Mars – APT. – Atlantic Records
  • Selena Gomez, Benny Blanco – Sunset Blvd – SMG Music/Friends Keep Secrets/Interscope Records

    • Mejor pop

  • Alex Warren – Ordinary – Atlantic Records
  • Ariana Grande – brighter days ahead – Republic Records
  • Ed Sheeran – Sapphire – Gingerbread Man Records/Atlantic Records
  • Lady Gaga & Bruno Mars – Die With A Smile – Interscope Records
  • ROSÉ & Bruno Mars – APT. – Atlantic Records
  • Sabrina Carpenter – Manchild – Island

    • Mejor Hip-Hop

  • Doechii – Anxiety – Top Dawg Entertainment/Capitol Records
  • Drake – NOKIA – OVO/Santa Anna/Republic
  • Eminem ft. Jelly Roll – Somebody Save Me – Shady/Aftermath/Interscope Records
  • GloRilla ft. Sexyy Red – WHATCHU KNO ABOUT ME – CMG/Interscope Records
  • Kendrick Lamar – Not Like Us – pgLang/Interscope Records
  • LL COOL J ft. Eminem – Murdergram Deux – Def Jam Recordings
  • Travis Scott – 4X4 – Cactus Jack/Epic Records+

    • Mejir R&B

  • Chris Brown – Residuals – Chris Brown Entertainment/RCA Records
  • Leon Thomas & Freddie Gibbs – MUTT (REMIX) – EZMNY Records/Motown Records
  • Mariah Carey – Type Dangerous – gamma.
  • PARTYNEXTDOOR – N o C h i l l – OVO Sound
  • Summer Walker – Heart Of A Woman – LVRN/Interscope Records
  • SZA – Drive – Top Dawg Entertainment/RCA Records
  • The Weeknd, Playboi Carti – Timeless – XO/Republic Records
