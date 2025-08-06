MTV VMAs 2025: Estos son todos los nominados

Los <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/entretenimiento/musica/mtv-video-music-awards-2024-mas-celebridades-suman-lista-presentaciones-en-vivo-XG7877231https://www.ecuavisa.com/entretenimiento/musica/mtv-video-music-awards-2024-mas-celebridades-suman-lista-presentaciones-en-vivo-XG7877231 target=_blank>MTV Video Music Awards 2025</a> ya tienen lista de nominados, y <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/entretenimiento/musica/lady-gaga-dos-millones-personas-concierto-CL9278545 target=_blank>Lady Gaga</a> lidera la carrera con <b>12 menciones</b>, incluidas <b>Video del Año</b>, <b>Artista del Año</b> y <b>Mejor Álbum</b>. Es la <b>tercera vez</b> que encabeza las <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/entretenimiento/musica/lady-gaga-gana-premio-emmy-deportivo-un-paso-artista-egot-AB9377651 target=_blank></a> <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/entretenimiento/musica/rose-bruno-mars-deslumbran-mama-2024-historica-actuacion-apt-LY8364278 target=_blank></a><b></b><b></b><b></b><b></b><b></b><b></b> <b></b><b></b><b></b><b></b><b></b><b></b><b></b> <b></b><b></b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/entretenimiento/musica/bad-bunny-universidad-de-yale-sera-objeto-estudio-CF9263510 target=_blank></a>