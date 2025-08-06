Música
06 ago 2025 , 16:03

Una fan colapsa en pleno concierto y Katy Perry detiene el show para orar por ella

La cantante detuvo su show en Detroit para auxiliar a una fan que se desmayó sobre el escenario y le dedicó una emotiva oración.

   
    Katy Perry durante su presentación en Australia. ( RRS )
Fuente:
Daily Mail


Kenneth Triviño



Un emotivo momento se vivió en uno de los conciertos de la gira Lifetimes de Katy Perry, cuando una joven fan colapsó sobre el escenario minutos antes de interpretar junto a la cantante el tema The One That Got Away.

Como parte de su dinámica en cada presentación, Perry, de 40 años, invita a varios fans a subir al escenario. Esta vez, en el Little Caesars Arena de Detroit, Michigan, llamó a McKenna y a una amiga desde las gradas más altas. Sin embargo, la emoción fue demasiada para la joven, quien se desmayó justo antes de comenzar la canción.

La artista interrumpió el espectáculo de inmediato y se arrodilló junto a McKenna mientras el personal médico del recinto y miembros de su equipo atendían a la menor.

Luego de que la joven fuera retirada para recibir atención médica, Katy tomó de las manos a los otros tres fans que la acompañaban en el escenario y dirigió una oración en voz alta:

Quote

“Querido Dios, oramos por McKenna, para que regrese completa, más brillante y mejor que nunca. Amén”.

La cantante también se dirigió al público para expresar empatía por la situación: “A veces eres tan valiente al subir al escenario, pero puede ser abrumador. Entiendo ese sentimiento”.

El gesto de la artista conmovió a sus seguidores y se viralizó rápidamente en redes sociales, donde muchos elogiaron su humanidad y cercanía con el público. Poco después, Perry tranquilizó a sus fans confirmando que McKenna se encontraba bien:

Quote

“McKenna está muy bien, por cierto”.

