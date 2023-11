Durante la presentación, la cantante explicó a los fans que el show fue inspirado por el nacimiento de la pequeña Daisy, en agosto de 2020. "Ella me hizo entera, me curó y me mostró cómo jugar de nuevo", aseguró.

Pero esto no fue todo; el público también disfrutó de tiernos momentos de la pequeña bailando con su padre, el actor Orlando Bloom. Según contó la cantante, Daisy Dove la acompaña a cada uno de sus conciertos en Las Vegas.

“Daisy está conmigo todo el tiempo y le encanta ver a mamá prepararse y convertirse en el personaje. Me toca bañarla entre las 18:00 y las 19:00. Es una gran rutina. Me encanta la rutina”, acotó Perry.