La italiana Laura Pausini continúa acumulando logros y, esta vez, se convertirá en la primera artista nacida fuera de América Latina o España en ser declarada como Persona del Año en los Grammy Latinos.

El 2023 ha sido un gran año para Pausini, quien cumple 30 años de carrera musical y recientemente lanzó el álbum Almas Paralelas, el primero en los últimos cinco años hecho en estudio. Además, tuvo una sonada boda en marzo con Paolo Carta, con quien mantuvo una relación por 18 años. Y en diciembre iniciará su gira mundial que llegará a Ecuador el 8 de marzo de 2024.