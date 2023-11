Esto es lo que gana cada año Mariah Carrey por su hit navideño All I Want for Christmas is You

La trayectoria artística de Mariah Carey está forjada por múltiples temas musicales. Sin embargo, una de las canciones que más destaca dentro de su repertorio es 'All I Want for Christmas is you'. Debido a su popularidad, miles de internautas se han planteado una interrogante: ¿Cuánto gana en diciembre la famosa cantante norteamericana?

Anualmente, la artistas de 54 años celebra en sus redes sociales el inicio de la temporada navideña al ritmo del popular tema. Mariah saltó a la fama en la década de los 90's, fecha en la que lanzó su álbum homónimo que incluye éxitos como: Vision of Love, Love takes time, entre otros.

Millonarias ganancias navideñas

De acuerdo con la información expuesta por el portal The Economist, Carey ha ganado más de 60 millones de dólares entre 1994 y 2016 con 'All I Want for Christmas is you'. En pocas palabras, al año genera un promedio de 2,6 millones.

¿Sabías que? El tema musical 'All I Want for Christmas is you' es utilizado por películas, conciertos, tiendas musicales, entre otros eventos.

Pero no todo queda en reproducciones, también hay que tener en cuenta las regalías que percibe por el uso de esta pieza musical. Este es un pago periódico que se le hace al propietario de un producto para poder explotarlo a nivel comercial.

¿Sabías que? Mariah Carey solo tardó 15 minutos en escribir 'All I Want for Christmas is you'.

El uso de este hit navideño en pequeñas escenas de series como música de fondo costaría alrededor de dos mil dólares, mientras que en películas o largometrajes de mayor calidad rondaría los 10 mil dólares americanos.