En el 2017 Carlos Vives y Shakira lanzaron La Bicicleta, una pista que conquistó al público y sonó en las radios en incontables ocasiones . En su reciente aparición en uno de los conciertos de su colega colombiano, la intérprete decidió hacer un cambio en los versos de la canción que no pudieron pasar por desapercibidos, aún menos al tratarse de Gerard Piqué.

Shaki estaba locamente enamorada de Gerard en ese entonces, le dedicaba versos en sus producciones musicales y más. Sin embargo, como es de conocimiento público, su relación no fue para más después del escándalo de infidelidad que el exfutbolista enfrentó a mediados del 2022 . Hechos que aún marcan la agenda actual debido al interés de la audiencia por el tema.

Shaki le dedicó varias canciones al español, algunas de ellas fueron éxitos en plataformas musicales, entre ellas no solo es el clásico La Bicicleta, sino también Amarillo (2016), Perro fiel (2018), Me gusta (2020), Me enamoré (2017).