Sin embargo, los varones de su familia no son los únicos que han significado un antes y un después en su carrera, en una entrevista con Service 95, plataforma editorial de Dua Lipa, la colombiana contó al respecto de un personaje que dejó una huella en su corazón desde su juventud.

Shakira no se queda callada y le responde a Bad Bunny tras indirecta en nueva canción

"Nos conocimos cuando solo tenía 21 años, porque quiso hacerme una entrevista y escribir un artículo sobre mí, algo que nunca entendí", explicó sobre como se conocieron. "A partir de ahí, fuimos muy cercanos, recuerdo que cuando nos conocimos, en nuestro primer encuentro, me dijo que le contara una historia interesante. Y yo, le dije , '¿Pero, sobre qué?'. A lo que respondió, 'Dime lo que sea, si no me la cuentas, me la invento'", continuó comentando con una gran sonrisa.