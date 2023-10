Ambos rostros públicos dejaron de seguirse en sus cuentas oficiales. Y sí, un simple unfollow no puede significar nada, pero a ello los seguidores del intérprete le suman varias cosas, vamos por partes: “Necesito un apagón, no existir durante un tiempo, no sentir, no pensar, no nada”, publicó una de las hijas del matrimonio, Jesaaelys, el rostro más mediático de sus tres hijos.

¿Divorcio a la vista? Daddy Yankee y su esposa dejan de seguirse en redes sociales

En agosto Mireddys publicó “cuando algo malo te suceda, tienes tres opciones: dejar que te marque, dejar que te destruya, dejar que te fortalezca”. Pero eso no es lo único, la empresaria también escribió en las stories de su cuenta oficial: “en mi currículum voy a poner, experta en sospechar cosas que después resultan ser ciertas”.