Música
08 sep 2025 , 13:47

Así luce el museo de Laura Pausini, un recorrido íntimo por su carrera

El museo de la artista fue inaugurado en Solarolo, Italia, por iniciativa de su club de fans.

   
Kenneth Triviño
Laura Pausini celebró un hito histórico para la música italiana al inaugurar el Laura Pausini Museum el pasado fin de semana en su ciudad natal, Solarolo, en la provincia de Ravenna, Italia.

La cantante, de 51 años, abrió las puertas de su museo personal en la misma casa donde creció y que posteriormente se convirtió en la sede de su fan club oficial, ofreciendo a los visitantes una experiencia cercana a su historia y trayectoria artística.

  • Laura Pausini días antes de la inauguración del museo.
    Laura Pausini días antes de la inauguración del museo. ( RRSS )
  • El Grammy que Laura Pausini ganó en 2005.
    El Grammy que Laura Pausini ganó en 2005. ( RRSS )

El museo reúne una colección única de premios, reconocimientos internacionales, vestuario de escena y material inédito, que permite a los fans descubrir aspectos menos conocidos de la vida personal y profesional de Pausini.

La inauguración coincide con el 30º aniversario del Laura Pausini Official Fanclub, celebrado con el PAU PARTY 2025 en Faenza, un encuentro exclusivo para los miembros más leales de la comunidad de seguidores provenientes de Italia y América Latina:

Quote

"Nací en Solarolo, y estoy muy contenta de poder celebrar aquí en mi pueblo Este momento muy especial porque, aunque no estoy muerta, el museo ya está, esto es para ustedes" dijo la cantante.

  • Una de las exposiciones del museo de Laura Pausini.
    Una de las exposiciones del museo de Laura Pausini. ( RRSS )
  • Principales álbumes de la trayectoria de Pausini.
    Principales álbumes de la trayectoria de Pausini. ( RRSS )

Además, la artista compartió un adelanto de su nuevo sencillo, “La mia storia tra le dita”, interpretado en italiano, español, portugués y francés, deleitando a los asistentes con un guiño a su legado musical.

El museo abrirá al público el 13 de septiembre, prometiendo convertirse en un punto de peregrinación para los fanáticos de Laura Pausini y en un espacio para revivir los momentos más emblemáticos de su carrera desde sus primeros pasos hasta su consolidación internacional.

Temas
Música
famosos
Música Latina
espectáculo
Conmemoración
museo
Fans
artistas
cantantes
entretenimineto
Laura Pausini
Italia
Noticias
