Así luce el museo de Laura Pausini, un recorrido íntimo por su carrera

Laura Pausini celebró un hito histórico para la música italiana al inaugurar el Laura Pausini Museum el pasado fin de semana en su ciudad natal, Solarolo, en la provincia de Ravenna, Italia.

La cantante, de 51 años, abrió las puertas de su museo personal en la misma casa donde creció y que posteriormente se convirtió en la sede de su fan club oficial, ofreciendo a los visitantes una experiencia cercana a su historia y trayectoria artística.

Lea: Laura Pausini y Robbie Williams unen sus voces en Desire, el nuevo himno oficial de la FIFA