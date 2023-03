Además se embelleció con unas grandes flores de papel y se iluminó con decenas de velas en el suelo. En otras imágenes de Instagram, Pausini publicó una foto de las alianzas y otra con un cartel de hotel en el que se lee "No molestar".

Finalmente, en sus historias de la misma red social, recordó el día de hace once años en el que Carta le pidió matrimonio y después apareció para exclamar ante la cámara: "¡Es todo verdad, me he casado!".

Este es un año muy especial para la cantante, ya que celebra sus treinta años de carrera desde que en febrero de 1993, con diecinueve años, ganara el Festival de Sanremo con "La Solitudine", saltando inmediatamente a la fama internacional.