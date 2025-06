Laura Pausini y Robbie Williams unen sus voces en Desire, el nuevo himno oficial de la FIFA

Aunque el máximo ente del fútbol no ha subido en sus cuentas oficiales el videoclip completo, y los cantantes no se presentaron en la ceremonia inaugural del Mundial de Clubes como se anticipaba, filtraciones en redes sociales nos dejan ver una parte del potente tema que interpretarán ambos cantantes.

Como embajador de la música de la FIFA, Robbie Williams invitó a la cantante italiana a colaborar en este nuevo sencillo. La canción fue seleccionada personalmente por el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, quien la definió como “un himno que une culturas y emociones”.

Con Desire, la FIFA busca replicar el impacto de himnos como Waka Waka o We Are One, con una canción que trascienda las canchas y se convierta en parte del imaginario colectivo de millones de aficionados alrededor del planeta: